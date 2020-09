El futbol nos regala todo tipo de historias y algunas muy curiosas como la que vivió José Mourinho con Eric Dier, quien hace no mucho fue sancionado por la FA. Tottenham enfrentó al Chelsea en la Carabao Cup pero los reflectores se los llevaron los jugadores ya mencionados.

El Tottenham perdía 1-0 ante el Chelsea y Mourinho había hecho un cambio ofensivo. Sacó a uno de sus defensas centrales para meter a Lucas Moura, algo que raramente vemos en un equipo del portugués.

Sin embargo, el Chelsea estuvo a punto de hacer el segundo en un contragolpe que terminaron desperdiciando. Después de la jugada, Mourinho entró al vestidor muy enojado y todos pensamos que de plano ya no iba a regresar.

Mourinho entro al vestidor y ya no supimos más. Cabe recordar que justo un fin de semana antes, cuando el Tottenham dejó ir una ventaja por un penal de último minuto, el técnico portugués se metió a los vestidores y ya no volvió a salir.

Mourinho left to look for eric dier who was in the bathroom😂😭 pic.twitter.com/AvnwtTvCqi

— VAR🎶🇸🇦 (@ReesAFC) September 29, 2020