Conoce al niño que pasa la cuarentena recreando golazos históricos en el jardín de su casa

Durante esta cuarentena hay que encontrar la forma de no aburrirnos y hacer todo ‘más ligero’. Un pequeño encontró una forma épica de hacerla y es que en el jardín de su casa ha recreado algunos de los mejores golazos del futbol mundial; desde la ‘Mano de Dios’ hasta el ‘Baile de Ronaldinho’. Todo un crack.

De acuerdo a un video que se ha viralizado en redes sociales, es como se ha dado a conocer el hijo de Sean O´Hanlon, exfutbolista que jugó en clubes como el Swindon Town, MK Dons, entre otros.

Este pequeño ha utilizado el jardín de su casa para filmar algunos de los goles más épicos en la historia del futbol. En algunos se apoya de un amigo para realizar las jugadas, ya que este la hace de portero en su mayoría.

Apoyado de unos objetos para simular rivales, la barrera o algún otro hecho, es como ha filmado estos golazos y no sólo la anotación, sino que de igual forma imita el festejo, le metió producción al poner el partido y la fecha en que ocurrió además de que tiene una gran pegada de balón.

Desde el gol de Wayne Rooney vs West Ham de 2017, el de Cristiano Ronaldo vs Portsmouth de 2008, la famosa ‘Mano de Dios’ de Maradona en el Mundial de México 86, el de Ronaldinho vs Chelsea en la Champions de 2005, el de Thierry Henry contra Manchester United de 2000, el de Ronaldo el ‘Fenómeno’ contra Lazio de 1998, entre muchos otros son los que ha filmado.

— Sean O’Hanlon (@sohanlon23) April 5, 2020