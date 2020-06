Fue dramático hasta el final y con un Gianluigi Buffon enorme pero un Napoli más grande que se coronó en la Coppa Italia, ganándole 4-2 a la Juventus.

Si decimos que Gianluigi Buffon fue enorme, es porque así sucedió. El arquero italiano se olvidó de la veteranía para hacer atajadas impresionantes que salvaron del fracaso a la Juventus de Maurizio Sarri... al menos en los 90 minutos.

Las pocas llegadas de la Juventus y la atajadas de Buffon en los embates del Napoli, llevaron todo a que se definiera en penales.

En la tanda de penales, la Juventus falló los primeros dos disparos. El remate de Paulo Dybala lo atajó Meret y el de Danilo, lo mandó a la tribuna. Por su parte, Lorenzo Insigne y Mateo Politano no fallaron en sus envíos. Leonardo Bonucci fue el encargado de meter a la ‘Vecchia Signora‘ en la tanda pero Maksimovic no falló para los napolitanos.

El penal decisivo lo tenía Aaron Ramsey, refuerzo que llegó a la Juventus para este año y lo hizo con suavidad para engañar al portero. Todo quedó en los pies de Arek Milik, quien cobró el cuarto envío de los napolitanos.

