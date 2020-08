¿Cuál penal? La afición acabó a Carlos González por su ‘clavadazo’ ante el Atlas

La jornada 2 del Apertura 2020 está llegando a su fin y en el duelo entre Atlas y Pumas acaba de suceder algo muy curioso. Sobre el final del primer tiempo, Carlos González recibió una supuesta falta en el área rival, misma que fue marcada como penal… hasta que se revisó en el VAR, pues el jugador ‘Felino’ aparentemente se aventó un ‘clavadazo’ y esto bastó para ganarse un sinfín de comentarios en redes sociales.

La Liga MX ha transportado sus partidos hasta los días lunes, una fecha un tanto atípica para ver futbol mexicano pero que extiende la emoción de ver a nuestros equipos favoritos y donde Pumas va en camino a una reestructuración.

En este encuentro entre Atlas y Pumas se han presentado momentos muy emocionantes pero sin duda lo que se llevó la atención de los fanáticos es esta supuesta falta a Carlos González, pues así como pueden ver en el video, la jugada es un tanto confusa.

Al minuto 44 del primer tiempo, Angulo persigue a Carlos González tras un balón elevado que va al área del Atlas. Según parece, le llega a pegar con la rodilla al jugador de los Pumas y por esto es que se tropieza pero una vez que se revisó en el VAR se determinó que no hay ninguna falta.

La polémica se desató tras esta acción pues hay quien considera que sí hay penal pero la gran mayoría se fue contra Carlos González, pues consideran que fingió ese contacto y lo que buscaba era que le marcaran la pena máxima.

Si bien Pumas va ganando al medio tiempo por 0-1, los comentarios contra Carlos González no dejan de llegar y es que el jugador de los ‘Felinos’ “se aventó un clavadazo que no se lo cree nadie”. Esto es cuestión de apreciación pero mientras nos decidimos si era penal o no, aquí les dejamos las mejores reacciones a este momento.

Las reacciones al ‘clavadazo’ de Carlos González

