¿Mano? El polémico gol que el VAR le quitó a Harry Kane en el Sheffield vs Tottenham

El VAR sigue dando de qué hablar en la Premier League por sus constantes decisiones polémicas. En el Sheffield vs Tottenham se dio una por un gol, al parecer legítimo, que le quitaron a Harry Kane.

El Sheffield se había puesto en ventaja cuando Harry Kane hizo un recorte espectacular, disparó de zurda y empató el partido. Sin embargo, el VAR entró en acción por una jugada previa de Lucas Moura en donde el balón le había pegado, supuestamente, en la mano.

Lucas Moura había recibido falta y por ende cayó. No obstante, en ese rebote el balón le quedó a Harry Kane, quien hizo la jugada ya mencionada para empatar el partido pero para el VAR, el esférico le había pegado en la mano al brasileño y por lo tanto, la jugada se invalidó.

Lo que hay que analizar, son dos cosas: primero que principalmente habría sido falta a favor del Tottenham, porque por eso fue que Lucas Moura cayó. Segundo, que el balón le pega en la espalda al brasileño y se ve claramente en la repetición… aunque hay una toma específica en donde parece que le da en el brazo. ¿Qué les parece a ustedes?

VAR Is the worst thing in all of sports wtf is this! pic.twitter.com/Li9t43iQRi

— Ethan Gulley (@ethanavsfan) July 2, 2020