Is Back!! Revive el primer gol del ‘Chicharito’ Hernández en la MLS

Se tardó tres partidos y pareciera que fue mucho tiempo, por la pandemia del coronavirus. Javier ‘Chicharito‘ Hernández marcó su primer gol en la MLS y como jugador del Galaxy, en su torneo especial de regreso ante el Portland Timbers.

La presentación del Galaxy en el torneo especial de la MLS fue ante el Timbers con el ‘Chicharito‘ Hernández como el único mexicano titular, de los que tiene en su plantilla. También tienen a Efraín Álvarez y cabe recordar que Jonathan dos Santos fue baja del certamen por una lesión.

El siguiente partido para el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto será nada más y nada menos que ante el LAFC. El otro club de California no contará con Carlos Vela, quien decidió no participar en el torneo, debido al embarazo de su esposa y ya empató su primer encuentro ante el Houston Dynamo.

A los 87 minutos del encuentro, el ‘Chicharito‘ Hernández sólo tuvo que cruzar de pierna derecha tras un centro para mandarla al fondo de las redes. Antes había fallado tres oportunidades claras y entre ellas, un penal que provocó el enfado de la afición con el mexicano. El mexicano puso a su equipo en el partido, pues se encontraba dos goles abajo ante el Timbers.

There. It. Is. 👀

Chicharito opens his MLS account! pic.twitter.com/xBnBx8KDAq

— Major League Soccer (@MLS) July 14, 2020