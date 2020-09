Julio César Chávez Jr regresó al ring luego de casi un año de inactividad pero las cosas no le salieron como esperaba. Se enfrentó ante el sinaloense Mario Cázares, rival que obtuvo la victoria tras una polémica pelea y luego de irse a las tarjetas, por lo que el ‘Hijo de la Leyenda’ se dijo insatisfecho por el resultado y sus declaraciones no se hicieron esperar.

Chávez Jr (quien recientemente criticó y retó al ‘Canelo’ Álvarez) se midió a Cázares como parte de una función de exhibición, misma donde la pelea más llamativa fue el encontronazo entre su padre, Julio César Chávez y el ‘Travieso’ Arce. El ‘Junior’ parece que sigue en caída libre dentro del boxeo y esta pelea lo confirma en cierta medida.

¿Qué paso con Chávez Jr en el ring por qué ‘explotó’ al final de la pelea?

Julio César Chávez Jr se subió al ring en contra de Mario Cázares, peleador que de momento sigue invicto y que dio una buena exhibición de boxeo.

Detienen la pelea en el quinto round por un cabezazo accidental y el ganador es Mario Cazares por decisión unanime. 🥊🥊 pic.twitter.com/Rkg4GKaEBE — 🥊 AMANTE DEL BOX 🥊 (@amantedelbox111) September 26, 2020

Las cosas en el ring se presentaron tal y como se esperaban y es que ambos pugilistas se fueron al ataque de forma inmediata buscando medir a su rival e ir tomando el domino de la situación pero un par de cabezazos le daría un giro total al ‘tiro’.

Resulta que Mario Cázares, por cuestiones de la pelea, le dio un par de cabezazos a Chávez Jr, hecho que comprometió al ‘Hijo de la Leyenda‘ pues le provocó un corte grande en la ceja; la pelea fue detenida al minuto del sexto round luego de que el médico determinara que Julio ya no podía continuar y el referee le quitó un punto al peleador invicto.

La pelea se tuvo que ir entonces a las tarjetas, los jueces dieron calificaciones de 57-56, 59-54 y 57-56 en favor de Mario Cázares y con todo y el punto menos, le había ganado a Julio César Chávez Jr.

“Me trajeron a hacerme la maldad” Julio César Chávez Jr no quedó conforme con la decisión de los jueces. La pelea se detuvo por un corte en el sexto round y en las tarjetas se la llevó Mario Cazárez Dejó con la mano estirada al presidente del CMB, Mauricio Sulaimán y al rival. pic.twitter.com/LNuIRAq3gb — Heriberto Muñoz (@JuanHeribertoMF) September 26, 2020

Chávez Jr bajó del ring muy enojado y se le notaba en su expresión pues desde lejos se percibía que estaba reclamando la decisión final y luego hizo unas declaraciones.

“No sé con qué ganó la pelea, aparte que me pagó uno o dos cabezazos, le dan la decisión. No estoy enojado porque no me ganó, pero es como que me trajeron a hacerme la maldad. Por supuesto creo que iba ganando la batalla”, se escucha en el video.