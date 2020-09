Una jugada que pasará a la historia de los playoffs de la NBA. Kawhi Leonard, de Los Angeles Clippers, se mandó un tremendo bloqueo defensivo para evitar una volcada de Jamal Murray… ¡con el dedo medio!

Los Clippers tomaron ventaja de 2-1 en la serie de Semifinales de Conferencia ante los Nuggets. Eran los últimos minutos del cuarto periodo cuando Murray intentó clavar el balón pero Kawhi Leonard lo acompañó en el salto y con el dedo medio terminó bloqueando. El marcador, en ese entonces era de 109-103 a favor del equipo de Los Ángeles.

La victoria fue para los Clippers por 113-107 que empiezan a tomar forma y a recuperar a piezas importantes de cara al cierre de los playoffs de la NBA. El siguiente partido será el miércoles 9 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

También puedes leer: KAWHI LEONARD: EL CAMPEÓN DE LA NBA QUE SUPERÓ EL ASESINATO DE SU PADRE A LOS 16 AÑOS

Las reacciones al bloque de Kawhi Leonard no se hicieron esperar. Primero fueron compañeros como Paul George, quien aseguró que probablemente ese dedo no había dejado de crecer en ningún momento y por eso logró un bloqueo así. “Ese es un dedo medio extra largo, siguió creciendo o algo así“, declaró en la conferencia de prensa posterior al partido.

Sin embargo las redes sociales tampoco se hicieron esperar. El bloqueo de Kawhi Leonard pasará a la historia como una de las mejores jugadas defensivas en los playoffs de la NBA y por ello, acá te dejamos las mejores reacciones.

what happens when you try to dunk on Kawhi pic.twitter.com/yaMqZP2IzA

— Rob Perez (@WorldWideWob) September 8, 2020