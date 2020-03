El mundo sigue en pausa debido a la cuarentena provocada por el coronavirus y hay algunos personajes que simplemente no dejan de ser noticia. Julio César Chávez Jr, el polémico ‘hijo de la leyenda’, al menos aprovechó este tiempo para hacer un gran descubrimiento y es que en un nuevo video comentó que “todas las pend*ejadas que dice son naturales”, causando gran revuelo en redes sociales.

No es sorpresa para nadie que a Julio César Chávez Jr le encante ser el centro de atención. El boxeador sube videos de vez en cuando, está en una faceta de ‘Youtuber’, le gusta criticar y hablar de todo aunque no sepa de lo que se trata y ahora en plena cuarentena, al menos realizó algo de provecho, dicen sus fans.

En un nuevo video que publicó el ‘hijo de la leyenda’, se ve a Chávez Jr sentado en su sala, aparentemente aburrido, sin gran cosa que hacer y donde al parecer hizo memoria de los últimos días, pues llegó a la gran reflexión de que todo lo que dice es natural y no, no tiene que ver con el alcohol u otras sustancias… aparentemente.

En este video Chávez Jr se expresa de todo lo que ha dicho, comentando que lo que dice son ‘pend*ejadas’, que todo le sale natural y que como está aburrido en la cuarentena y no toma alcohol, es la clave de que diga tantas cosas sin sentido.

“He descubierto que todas las pendejadas que digo, son naturales. Y como ahorita es lo de la cuarentena, como yo no tomo alcohol, digo me aburro, o sea me aburro a veces y ahí está la clave”, comentó Chávez Jr.

Como era de esperarse, el video generó muchas reacciones al respecto apoyando la moción de Chávez Jr, pues los fanáticos de igual forma consideran que lo que dice no tiene sentido, que debería guardar silencio y mejor enfocarse en otras cosas de provecho.

Chávez Jr se ha dedicado más a hacer videos que a pensar en su futuro como boxeador. Desde la derrota contra Daniel Jacobs ,no hemos sabido de algún nuevo plan para volver al ring. Habrá que esperar a que termine la cuarentena para ver si nos sorprende con algo… que no sea otro video.