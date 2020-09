La Semana 2 de la NFL resultó en un domingo gris para muchos jugadores: Saquon Barkley, Jimmy Garoppolo, Drew Lock y otros resultaron lesionados, siendo todos clave en el plan de juego de cada uno de sus equipos.

En la Semana 1 de la NFL, los Dallas Cowboys fueron los que más sufrieron con el tema de lesiones. Perdieron a Leighton Vander Esch, en la que fue y será una dura baja para el equipo de Mike McCarthy pero ahora franquicias como la de los Giants o la de los Broncos se verán sumamente afectadas.

Las lesiones de la Semana 2 de la NFL

Drew Lock: Esta fue una muy mala noticia para los Broncos. Apenas en la Semana 2 de la NFL, perdieron a su mariscal de campo titular. Drew Lock intentó escapar de la presión pero Dupree de los Steelers le terminó cayendo encima. Se quedó tendido en el terreno y abandonó el juego debido a una lesión el hombro.

The @steelers defense forces a turnover early in the game.@Bud_Dupree knocks it loose. @MikeHilton_28 recovers! #HereWeGo Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human: 📺: #DENvsPIT on CBS

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/gdttfTQjuY pic.twitter.com/hQBN5Xpge9 — NFL (@NFL) September 20, 2020

Saquon Barkley: El mejor hombre de la franquicia de los Giants, quedó fuera al menos de la Semana 2 de la NFL.. Saquon Barkley causó baja del partido ante los Bears debido a una lesión en la rodilla, luego de un acarreo en el que quedó muy tocado.

Saquon Barkley was carted off after suffering a knee injury Other notable injuries today:

🔹 Nick Bosa carted off with knee injury. 🔹 Parris Campbell carted off with knee injury. 🔹 Drew Lock in locker room with shoulder injury.pic.twitter.com/Uc1CG2AHX8 — PFF (@PFF) September 20, 2020

Nick Bosa: El mejor jugador defensivo de los 49ers quedó fuera de la Semana 2 de la NFL. Nick Bosa quedó descartado del encuentro por una lesión en la rodilla. El primer reporte indica que podría ser un tema de ligamentos.

Doesn’t look good for Nick Bosa pic.twitter.com/cW1NDByaPs — JPA (@jpafootball) September 20, 2020

Parris Campbell: Uno de los corredores estelares de los Colts para este año, quedó fuera de la Semana 2 de la NFL. Luego de un acarreo que terminó en el costado derecho, Parris Campbell fue descartado del partido por una lesión en la rodilla.

Parris Campbell has been ruled out with this knee injury. pic.twitter.com/uQMVVr1d82 — Billy Heyen (@BillyHeyen) September 20, 2020

David Montgomery: Los Bears estaban siendo una máquina en la Semana 2 de la NFL gracias a David Montgomery pero el corredor de Chicago salió lesionado luego de brincar a un rival de forma descompuesta y caer con todo su peso sobre los hombros.

David Montgomery tries to hurdle a defender and headbutts the ground instead. Hopefully it’s not too serious… pic.twitter.com/6ykQ3jScHL — Ben Brown (@FelixTheDog23) September 20, 2020

Jimmy Garoppolo: Pese a que el quarterback no quedó descartado de la Semana 2 de la NFL. sí quedó tocado. Jimmy Garoppolo jugó en una pierna el partido ante los Jets, luego de que un defensa le cayera encima en una captura.