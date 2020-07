¡¿7 segundos?! Seniesa Estrada y el KO más rápido en la historia del boxeo femenil

No cabe duda que si hablamos de velocidad y fuerza dentro del boxeo femenil, tenemos que pensar en Seniesa Estrada, una boxeadora norteamericana que consiguió un récord sin precedentes, pues logró noquear a su rival en tan sólo 7 segundos, siendo este el KO más rápido en la historia del pugilismo femenil. Ni el ‘Canelo’ Álvarez ha hecho algo así.

El boxeo busca regresar poco a poco a la normalidad, es por ello que la noche de este viernes se realizó la función ‘Fantasy Springs Casino de Indio‘, organizada por la empresa Golden Boy Promotions, de Oscar De la Hoya, misma que tuvo como pelea estelar a Vergil Ortiz vs Samuel Vargas pero el combate de Seniesa Estrada, sin duda fue de lo más sonado.

Seniesa Estrada se midió ante su compatriota Miranda Adkins, una boxeadora que venía con una buena racha de 5 victorias al hilo pero que esta vez, en la función realizada en California, ‘besó la lona’ por primera vez en su carrera.

El combate entre estas boxeadoras fue un preámbulo para la pelea estelar pactada para esta noche. Seniesa Estrada partía ya como favorita por su amplio recorrido, pues llevaba un total de 18 combates invicta, por lo que se suponía que iba a ganar pero superó cualquier expectativa.

Una vez que sonó la campana, Seniesa Estrada no dudó en irse al ataque; alcanzó a Miranda Adkins del lado de su esquina y le bastaron dos combinaciones certeras para terminar con el combate: par de puñetazos al rostro y uno más al cuerpo, luego un golpe directo al cuerpo y otros tres directos en la cara y con eso mandó a la lona a su rival y ganó por KO.

Seniesa Estrada scores one of the fastest knockouts (seven-seconds) in women’s history 👀

(via @DAZN_USA) pic.twitter.com/OVlz543OVX

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) July 25, 2020