Y el Óscar es para… TikTok se rinde ante el ‘Matador’ Hernández tras imitar a Yondu

No cabe duda que TikTok ha cobrado mucha fuerza en esta cuarentena y ha creado a un par de ‘monstruos’. Luis el ‘Matador’ Hernández la está rompiendo en esta app con sus videos y hoy sí se merece un Óscar, pues el exfutbolista imitó a ‘Yondu’, personaje de ‘Guardianes de la Galaxia‘; se ganó los aplausos de miles de fanáticos, su parecido es más que bueno y se ha convertido en toda una estrella.

Desde hace algunas semanas el ‘Matador’ Hernández se ha convertido en una sensación de TikTok con sus videos tan creativos y originales. Si bien se ha subido a algunas tendencias él mismo ha innovado y pese a que estuvo un tiempo ‘en el olvido’, hoy es la sensación.

Ya lo hemos visto bailando, imitando a algunos personajes, recordando sus viejas glorias dentro del futbol pero lo de este día es lo mejor de su repertorio, pues como ya dijimos hizo una imitación de ‘Yondu’, quien apareció en el Universo de Marvel y lo hizo de forma épica.

En este TikTok se ve cómo al inicio de muestra una comparativa entre el ‘Matador’ Hernández y el mismo ‘Yondu’, donde una chica va corriendo hasta la cocina, se encuentra al exfutbolista y muestra su increíble parecido con este personaje.

El ‘Matador’ Hernández pone una música que es distintiva de la saga de ‘Guardianes de la Galaxia‘, se le queda viendo a la chica y después empieza a bailar.

‘Come and get your love’, canción de Redbone, es un clásico de la película de ‘Guardianes de la Galaxia‘ y es que la podemos apreciar con ‘Star Lord‘, personaje estelar de esta saga y que es un fiel fanático de la música ‘clásica’ (muy a su estilo), por lo que el ‘Matador’ Hernández captó de forma épica este hecho.

El TikTok del ‘Matador’ Hernández se publicó recientemente, al menos en Twitter ya tiene más de 105 mil reproducciones, miles de personas lo han compartido y ya está cerca de los 11 mil me gusta, por lo que ha dejado claro una vez más que es toda una superestrella de esta aplicación.