El ‘Piojo’ Herrera y el ‘Negro’ Santos se enfrascaron en un nuevo pleito por el América

La liguilla del futbol mexicano está cerca de llegar a nuestras pantallas y previo a que inicie tenemos una ‘pelea estelar’ en las instalaciones del América. Miguel el ‘Piojo’ Herrera se enfrascó en un nuevo pleito con el ‘Negro’ Santos y es que el actual DT del equipo considera que el exjugador ‘le tiene envidia’, hecho que desató su furia y no dudó en responderle.

No es sorpresa para nadie el que Antonio Carlos el ‘Negro’ Santos se enfrasque en este tipo de pleitos y es que no sólo lo hemos visto ‘pelear’ con el ‘Piojo’ Herrera, sino que en su momento ya arremetió contra Alan Pulido, Rodolfo Pizarro y otros personajes del futbol mexicano, por lo que es una ‘vieja costumbre’.

¿Cómo empezó el nuevo pleito entre el ‘Piojo’ Herrera y el ‘Negro’ Santos?

De acuerdo a una entrevista que el ‘Piojo’ Herrera tuvo con ‘ESPN’, uno de los temas fueron los cuestionamientos de la gestión de su trabajo, donde anteriormente el ‘Negro’ Santos habló de Miguel y aquí se dio la polémica respuesta.

“A mí me parece que es más envidia, sin ninguna duda. Él no ha tenido la capacidad de hacer las cosas bien para trabajar en el club. Yo no soy el que da trabajo, yo no fui americanista como él y sin embargo me fueron a buscar. Hoy estoy seguro que soy más americanista que él, porque yo le voy pierda o gane”, comentó el ‘Piojo’ Herrera.

– “A mí me parece que es por envidia” – “Soy más americanista que él” | @MiguelHerreraDT contesta a las críticas de @negrosantos13 hoy en @ahoraonuncaespn. @herculezg pic.twitter.com/97K3RC8LL8 — mauricio pedroza (@mauriciopedroza) November 10, 2020

Miguel Herrera le recalcó al ‘Negro’ Santos que por todos sus logros y campeonatos, él también ya es parte importante del América y le guste o no, estarían al mismo nivel pese a que el ‘Piojo’ no defendió la camiseta azulcrema.

“Yo también ya pasé a ser parte de la historia de este club, soy el técnico que más logros ha tenido. Le guste o no le guste yo también soy parte de este club”, comentó el ‘Piojo’ Herrera.

Como era de esperarse, el ‘Negro’ Santos no se iba a quedar callado y es que publicó una respuesta en este video. Le mandó a decir al ‘Piojo’ Herrera que él entró al América por ‘palancas’ y que si es sincero, no le ve capacidad alguna para seguir dirigiendo.

En Que parte estás @MiguelHerreraDT qué no te veo??? 👀 por ganar dos torneos a Cruz azul de puro chanfle 🤣 envidiarte algo a ti ? Como que? Jugué el fútbol como uno de los mejores , no solo en mexico de que hablas? En el America de hoy ya entra hasta el hijo de el vecino (1) https://t.co/MYGhrE5Ari pic.twitter.com/x1b3SLFYXA — Carlos Santos (@negrosantos13) November 10, 2020

“En el América no entran los que más tienen trayectoria futbolística me queda claro. Es amiguísimo el que hace llegar al América de hoy, no por capacidad, porque no la tienes! Tú eres la creación de el periodismo deportivo mediocre de este país”, publicó el ‘Negro’ Santos al ‘Piojo’ Herrera.

Por si eso fuera poco, el ‘Negro’ Santos sacó un video del baúl de los recuerdos, donde el ‘Piojo’ Herrera comentó que él le va al Atlante y no tanto al América, palabras que serían un tanto contradictorias a lo que mencionó en el primer video.