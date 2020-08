Katie Ledecky: La nadadora que recorrió una alberca con un vaso de leche en la cabeza

Dentro del mundo del deporte hay atletas que llevan su talento y habilidad a otro nivel. Ese es el caso de la norteamericana Katie Ledecky, nadadora que ha sido multicampeona olímpica, pues recorrió una alberca con un vaso de leche con chocolate en su cabeza… ¡sin derramar una sola gota!

Ahora que muchos atletas siguen en cuarentena debido a la pandemia de coronavirus, buscan la forma de entrenar por su cuenta y llevar sus habilidades a ‘terrenos desconocidos’. Katie Ledecky es el ejemplo perfecto de que cualquier cosa se puede perfeccionar.

Katie Ledecky creó un desafío para que todos sus seguidores pusieran a prueba su destreza. El #GotMilkChallenge se basa en llevar un vaso de leche contigo y hacer algo ‘extremo’ o fuera de lo normal pero sin derramar el líquido, algo que ella dominó a la perfección.

En un video que publicó en su cuenta de Twitter, se ve a Ledecky en una alberca con un vaso de leche con chocolate; mete la cabeza al agua, coloca el vaso en su cabeza y con una sutileza tremenda, comienza su recorrido.

Possibly one of the best swims of my career! (~open for debate~)

What can you do without spilling a drop?! Check out the #gotmilkchallenge on TikTok. #gotmilk #ad pic.twitter.com/F05UzvaqCo

— Katie Ledecky (@katieledecky) August 3, 2020