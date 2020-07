“Sólo estoy calentando”: El espectacular video con el que Zlatan descartó su retiro

Tras unas semanas muy intensas donde se dijo de todo, Zlatan lo ha hecho de nuevo. Con el final de la temporada de la Serie A muy cerca y ante la incertidumbre de si será el adiós del sueco, Ibrahimovic lanzó un espectacular video donde apagó todos los rumores, pues el retiro no está en los planes de ‘Ibra’ a corto plazo y ya lo dijo él: “sólo estoy calentando”.

Desde hace unas semanas se especula que Zlatan Ibrahimovic se retiraría del futbol profesional por un par de razones: la primera es que si se va del AC Milan, sería un tanto complicado que el sueco encuentre un club acorde a sus exigencias y la segunda, que va ligado a lo mismo, tras no calificar a la Champions League el ‘Rossoneri’ amenazó con irse y quizá retirarse.

El espectacular video de Zlatan

Pese a todos los rumores que hay al momento sobre su posible retiro, Zlatan Ibrahimovic lanzó un peculiar video en sus redes sociales donde ha dejado muy claro que él piensa en muchas cosas, menos en decir ‘adiós’.

En este video comenta que el retiro no es una posibilidad para él, pues apenas ‘está calentando’, por lo que seguirá jugando futbol por un buen rato y aunque no menciona si será en el Milan u otro club, lo seguiremos viendo en las canchas del mundo.

I’m just warming up pic.twitter.com/7GLlrCIG4a — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 25, 2020

“La gente cree que estoy terminado. Mi carrera lo hará pronto. Pero no me conocen, he tenido que luchar toda mi vida. Nadie creyó en mí, así que tuve que creer en mí mismo. Algunos querían cortarme, pero me hacían más fuerte. Otros querían aprovecharse de mí, pero me hicieron más inteligente. ¿Y ahora piensan que se acabó? Para todos ustedes, sólo tengo una cosa que decirles: no soy como ustedes. Yo soy Zlatan Ibrahimovic. ¡Solo estoy calentando!”, se lee en el video que publicó.

¿Qué es lo que se dice en torno al futuro de ‘Ibra’?

De momento se sabía que Zlatan Ibrahimovic estaba por decirle adiós al futbol una vez que culminara la presente temporada de la Serie A. El contrato del sueco termina este verano, no hay ningún indicio de extensión hasta estos instantes y a menos que jugara en el Hammarby, club del que es copropietario, su retiro parecía inminente.

El AC Milan ha obtenido un ‘segundo aire’ desde que regresó el futbol a Italia tras la pandemia de coronavirus, mismo donde Zlatan ha sido pieza clave. Hoy en día son sextos de la Serie A, tienen 60 unidades, apuntan a calificar a Europa League y aunque el sueco podría irse pronto, todo podría pasar en el equipo.