Lo que necesitas saber: América llegó a 100 goles contra Pumas y Henry a 100 goles como americanista

No importa si es amistoso, de Liga MX, en Concachampions, Campeón de Campeones o cualquier torneo; difícilmente un Pumas vs América decepcionará.

Y aunque no fue el partido del siglo, sí estuvo bastante entretenido desde el previo con un mosaico impresionante de la fanaticada de Pumas y hasta el final del encuentro con la victoria de Pumas.

Mosaico en Ciudad Universitaria – Foto: Captura de pantalla

Los protagonistas fueron el ‘cantante’ Guerrero, árbitro del encuentro; Henry Martín y obviamente, los goles que no faltan -bendito cristo- en un Pumas vs América.

Henry Martín se vuelve todavía más histórico en América

Cuando se podría pensar que las Águilas podrían guardarse unas cuantas armas, porque ya están prácticamente calificados a liguilla y el martes 23 de abril tienen la ida de Concachampions contra Tuzos.

Pues noooooooooooo, André Jardine sorprendió a todos al mandar a todo su arsenal para enfrentar a los universitarios. Entonces, los de Coapita la Bella arrancaron con Tokio.

Las bandas fue la zona en la que decidieron atacar más y Alejandro Zendejas aprovechó los huecos para llegar al área grande, en donde lo derribaron y marcaron la pena máxima.

La ‘Bomba’ fue el encargado de tirar el penal y lo convirtió, pero lo importante de la anotación, fue que Henry Martín llegó a 100 goles con América y más especial hacerlo ante Pumas.

Así se festejan 100 goles como jugador del América – Foto: Getty Images

¿Qué pasó con el árbitro y la supuesta expulsión?

Piero Quispe se vio envuelto en la polémica, porque se pedía una expulsión para el peruano tras una falta sobre Igor Lichnovsky. Apareció el tan mentado VAR y el ‘cantante’ Guerrero fue a revisar la jugada.

En la repetición, sí se veía una plancha por parte del jugador de Pumas, aunque también se aprecia que tocaba primero el balón. Todo se quedó en una tarjeta amarilla y el defensor de las Águilas con un tallón bastante feo.

¿Dónde está la polémica? Bueno, Felipe Ramos Rizo, uno de los expertos del arbitraje en el futbol mexicano, tajantemente argumentó que no importa si Piero tocaba o no el balón, era expulsión.

Error o no, la conversación sobre si era o no expulsión no faltará, aunque la última decisión e irrevocable fue del ‘cantante’ Guerrero, guste o no.

La entrada de Piero Quispe – Foto: Captura de pantalla Así quedó la pierna del americanista – Foto: Captura de pantalla

Pa’que la cuña apriete y de la victoria

Pumas necesitaba más que nunca una victoria, porque el play-in se les estaba medio escapando de las manos y le metieron turbo a su juego y a sus ganas de estar en liguilla.

Empató el partido gracias a Ulises Rivas, pero la ventaja se la llevó gracias a un examericanista. Leo Suárez se mandó un verdadero golazo que hizo explotar a Ciudad Universitaria.

Tras un gran pase de Piero Quispe a Rivas, el mexicano intentó el disparo, pero fue rebotado por la defensa. La pelota le quedó a Leo, que vio a Malagón fuera por el intento de disparo de Ulises, que sacó una raya a ras de pasto y pegadito al poste… encima de todo, le festejó ante su exafición.

