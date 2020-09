Cam Newton, Philip Rivers, Marvin Jones y las mejores jugadas de la Semana 1 de la NFL

¡Volvieron los emparrillados! La Semana 1 de la NFL arrancó el jueves 10 de septiembre con un triunfo claro y cómodo de los Chiefs sobre los Texans pero regresó con el Super Domingo que tanto extrañábamos.

Habría muchas historias que contar en la Semana 1 de la NFL. El duelo estelar quizá es el de Tom Brady y Drew Brees con los Buccaneers y los Saints pero el debut de Cam Newton con los Patriots, la era de Joe Burrow en los Bengals o la presentación de Las Vegas Raiders, así como el estadio más caro de la historia en Los Ángeles, también tenían algo qué decir.

Hubo equipos que no tuvieron problemas en ganar sus partidos. Tal fue el caso de los Buffalo Bills que vapulearon a los New York Jets y los Baltimore Ravens hicieron lo propio ante los Cleveland Browns, ambos como locales.

Sin embargo la Semana 1 de la NFL nos dejó también las primeras joyas de la temporada. Acarreos, lances, recepciones, carreras y hasta jugadas defensivas que acá te vamos a dejar.

Las mejores jugadas de la Semana 1 de la NFL

Marvin Jones: La magia de la NFL no se da sólo en los pases o en las recepciones, pues también hay acarreos que vale la pena revivir. ¿Cómo quitarte a un defensivo para seguir avanzando el balón? Marvin Jones de los Detroit Lions nos enseña.

Russell Wilson – Metcalf: En el partidazo entre los Seattle Seahawks y los Atlanta Falcons, Russell Wilson dio muestra de su magia. Con ventaja de dos puntos se la jugaron en cuarta y Russell no tuvo problemas en lanza profundo de 38 yardas, con la precisión exacta para D.J. Metcalf que hizo una espectacular recepción.

Aaron Rodgers – Devante Adams: Si hablamos de magia en la Semana 1 de la NFL, no podemos dejar fuera a Aaron Rodgers y los Packers que sorprendieron en casa de los Vikings. Mucho se debió al mariscal de campo y al que para muchos es el mejor mariscal de campo de la liga: Devante Adams. Vean este pase de anotación preciso y la recepción de 24 yardas.

Philip Rivers – Campbell: Philip Rivers dejó a los Chargers y la Semana 1 de la NFL significó el inicio de una nueva era para él, siendo titular con los Indianápolis Colts. La experiencia del mariscal de campo se vio reflejada en un pase de 17 yardas a Campbell, cuando la defensa ya estaba encima de él.

El primero de Cam Newton: Una era que también comenzó con la Semana 1 de la NFL, fue la de Cam Newton con los Patriots. New England ganó y el mariscal de campo consiguió su primer touchdown con su nuevo uniforme, con un acarreo de 4 yardas.

Calvin Ridley: Cuando Julio Jones no aparece, en Atlanta hay otro buen receptor y se llama Calvin Ridley. El jugador de los Falcons dio muestra de como quitarse un tackleo después de recibir de espaldas, darse la vuelta y terminar ganando cinco yardas más.

Adrian Peterson: En la NFL no hay veteranos, más bien jugadores con más experiencia y así lo demostró Adrian Peterson. Con los Vikings, los Saints, Washington y ahora con los Lions. El corredor avanzó 19 yardas en su primer acarreo.