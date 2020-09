No es sorpresa para nadie que el futbol en Brasil se vive a un nivel muy distinto que en otras partes de Sudamérica… pero esto fue demasiado. Se suscitó una serie de hechos muy polémicos y es que en el duelo entre el Manaus y Treze, de la Serie C, el árbitro decidió agregar 10 minutos, hubo empate sobre el final, los reclamos no se hicieron esperar y la policía intervino lanzando gas pimienta. ¡Una locura!

La intensidad con la que se juega al futbol en Brasil puede sobrepasar los límites y es que en este país el deporte es algo ‘sumamente importante’, por lo que hay algunas ocasiones en las que los futbolistas, aficionados, técnicos o demás involucrados no se miden y pasan cosas como las que veremos a continuación.

¿Qué pasó entre el Manaus y Treze para que la policía lanzara gas pimienta?

La cosa estuvo así. De acuerdo a distintos videos que se hicieron virales en redes sociales, pudimos ver que el juego entre el Manaus y Treze de la Serie C de Brasil estaba siendo sumamente parejo y es que el juego iba 1-0 en favor de los visitantes al minuto 90, hecho que iba a cambiar minutos más tarde.

Resulta que el árbitro decidió agregar 10 minutos al partido… sí, ¡10 minutos! hecho que causó gran molestia en los jugadores del Treze ya que consideraron esa decisión como ‘localista’. Pese a eso, siguieron jugando.

ESCÁNDALO EN LA #SERIEC 🇧🇷 Manaus empató el duelo ante Treze (el argentino Carlos Frontini fue titular) en el minuto ¡53 del ST! fueron a protestar y la policía le tiró gas pimienta a los jugadores. 🇧🇷 pic.twitter.com/c1clTLLoGm — Futbolistas AXEM (@FutbolistasAXEM) September 15, 2020

Manaus logró empatar al minuto 90+8 tras un cabezazo en el área, hecho que incrementó el enojo de los jugadores del Treze, pues sabían de antemano que el tiempo agregado ‘era algo ilógico’. El partido terminó, el resultado fue 1-1 y los reclamos al silbante no se hicieron esperar.

Los jugadores del Treze se fueron en ‘combo’ en contra de los silbantes, pues a todos les reclamaron por igual el que les hayan empatado el partido sobre el final. Uno de ellos comenzó los empujones, la policía tuvo que intervenir pero eso sólo aumentó el enojo de los brasileños.

Manaus empata el juego a los 98′ y los jugadores de Treze van a reclamar una posición prohibida al juez de línea. La protesta sube de tono e ingresa la policía. El arquero de Treze los patea y estos responden con gas pimienta…🔥 pic.twitter.com/ySytJv0op0 — Juan Coronel (@juanracoronel) September 15, 2020

Luego de unos minutos, la policía armó un ‘muro’ para defender a los árbitros pero todo estalló cuando un jugador del Treze le lanzó un golpe a un elemento de seguridad, por lo que fue ahí donde le lanzaron gas pimienta a los jugadores.

Los disturbios continuaron por un par de minutos más; algunos jugadores reclamaban la agresión de los policías con el gas pimienta, otros eran atendidos por el ataque con este elemento y fue así como culminaría un partido sumamente polémico.