El brasileño Vinicius rompió en llanto durante una conferencia de prensa en la cual fue cuestionado sobre las manifestaciones racistas que sufre en especial en España, como jugador del Real Madrid. El atacante habló sobre el tema previo al juego amistoso contra la Selección de España, el cual se disputará en el Santiago Bernabéu.

El Bernabéu suele ser la casa de Vinicius en los partidos del Madrid, pero el hecho de encara a España como jugador de la Selección de Brasil, podría dejarlo en un escenario incómodo, por lo cual fue cuestionado sobre enfrentamientos con aficionados y algunos rivales y aceptó que en ese sentido “tengo muchas cosas que mejorar”.

Vinicius rompe a llorar al hablar de racismo

Varios de esos enfrentamientos se dan bajo el contexto del racismo y recordó que a lo largo de su carrera sido objeto de manifestaciones por su color de piel, lo cual ha hecho en algunos momentos replantearse la continuidad de su carrera.

“Hay muchos jugadores mejores que yo, que ya pasaron por aquí y yo quiero hacer que quienes no cambian puedan evolucionar y mejorar y que tengamos derecho a la igualdad, que eje un futuro muy cercano pueda haber menos casos de racismo y que las personas negras puedan tener una vida normal y quiero seguir luchando sólo por eso. Si fuera por mi ya me habría rendido, me quedaría en casa y nadie me insultaría”, y fue entonces cuando no pudo aguantar el llanto. “Yo sólo quiero jugar futbol y hacer todo por mi club y por mi familia”.

“Llevo mucho tiempo viendo esto y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando”, indicó en la conferencia de prensa.

“Es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los ‘negros’ que están en el mundo. No solo en España, también en el mundo… A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro… Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”, mencionó el brasileño.

Vinicius pide acciones contra el racismo

Vinicius consideró que las manifestaciones racistas persisten en gran medida a la falta de medidas. Hasta hace algunos años, FIFA y UEFA establecieron un protocolo para castigar a los equipos o selecciones cuyos aficionados caigan en el terreno del racismo, aunque pocas veces se han llevado a cabo o terminan en multas económicos a las federaciones.

“La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo”, mencionó.

