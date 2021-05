Violenta pelea entre equipos de las ligas menores de béisbol en Estados Unidos

La expresión, se vaciaron las bancas… Nunca fue mejor usada para describir la pelea que se dio en las ligas menores del béisbol en los Estados Unidos. Los protagonistas fueron las filiales de los Chicago Cubs y los Padres de San Diego.

Hemos visto infinidad de peleas en la MLB, pero la gran mayoría son controladas a tiempo para que no pase a mayores, pero en las ligas menores, la situación se salió totalmente de control y cual pelea de llano, los golpes comenzaron a volar.

Durante la séptima entrada, fue que el clima empezó a volverse un poco nebuloso y auguraba que las cosas no terminarían bien. Un jugador de los Cubs comenzó a tener un intercambio de ideas, un poco subidas de tono con el banquillo de los Tin Caps, su rival de esta noche en el campo y a los golpes.

Hasta ese momento, todo había quedado en habladurías por parte de ambos y no fue hasta la octava entrada que se tornó en una batalla campal. Un chocolate (así se le denomina en el béisbol cuando se logra ponchar a un rival) fue lo que encendió todo.

Después de ser ponchado, el bateador entro en algunos dimes y diretes con el catcher de los Cubs y este último no se dejó de todo lo que le decía su rival y le soltó un golpe con la mano abierta sobre el casco… La campal comenzó y aunque los puñetazos rompieron el aire, parecía que todo quedaría sólo en un conato de bronca.

