Se ha confirmado una terrible noticia para el los ‘Reds’. Su defensa estrella, Virgil Van Dijk, será sometido a una operación luego del tremendo impacto sufrido con Jordan Pickford, portero del Everton, y es que el Liverpool informó que hay daño en el ligamento cruzado, por lo que prácticamente se estaría perdiendo lo que resta de la temporada.

El duelo entre el Liverpool y Everton fue sumamente emocionante, lleno de goles y adrenalina pero en el primer tiempo este hecho ‘ensució’ un poco el juego. Jordan Pickford entró con todo para pelear el balón con Van Dijk y le dio un golpe tremendo, hecho que hizo que el defensor holandés saliera de cambio.

Al minuto 11 tuvo lugar el cambio en el partido y Joe Gómez entró en el lugar de Virgil Van Dijk; lo curioso y cuestionable es que Pickford no recibió ni siquiera una tarjeta amarilla, pues la jugada no fue revisada por el árbitro y mucho menos le dijeron algo desde el VAR, por lo que todo se ensució.

Van Dijk pudo salir caminando del terreno de juego pero luego de que estuvo con los médicos del Liverpool, se dio a conocer la terrible noticia. Revive la controversia entre el holandés y Raúl Jiménez, a quien ‘no conoce’.

A través de su cuenta de Twitter, el Liverpool informó que Virgil Van Dijk tendría que ser sometido a una operación y es que el daño en el ligamento cruzado era más serio de lo imaginado, por lo que pronto tendrá lugar este procedimiento quirúrgico.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.

Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.

You’ll come back stronger, @VirgilvDijk 💪

— Liverpool FC (@LFC) October 18, 2020