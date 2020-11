“Es imperdonable”: Vucetich explotó contra la Selección Mexicana por lesión de Alexis Vega

La lesión de Alexis Vega no dejó nada tranquilo a Chivas. Víctor Manuel Vucetich, entrenador del Rebaño, explotó contra la Selección Mexicana por la forma en la que llevaron el incidente desde un principio.

El ‘Rey Midas’ fue crítico al decir que la Selección Mexicana había organizado un partido de preparación contra un equipo que sigue en competencia, como lo fue Cruz Azul. Es por eso que cuestionó que los intereses del combinado nacional estén antes que los de los clubes.

“Es lo que debe cuidar la Federación, no tomar a la ligero esto porque por eso siempre hay quejas de los clubes. Parece que siempre están primero los intereses de una Selección que los de todos los clubes, que al final son los que forman la Federación“, declaró para TUDN.

En donde explotó Víctor Manuel Vucetich fue cuando habló de la forma en que trataron la lesión de su delantero. El entrenador aseguró que nadie se comunicó con él, ni con Ricardo Peláez. Es más, no hubo ni siquiera un reporte médico o una resonancia magnética para determinar la gravedad de la misma.

“No ha habido comunicación conmigo ni con Ricardo. No hubo reporte médico de Alexis, ni resonancia, no recibió la debida atención, es imperdonable que ni un reporte médico haya“, agregó el ‘Rey Midas’.

Lo que ha generado la lesión de Alexis Vega

Fue un duro golpe para Chivas el recibir la noticia de que Alexis Vega tardaría de cuatro a seis meses en recuperarse. Es por eso que la reacción de la directiva y ahora de Vucetich ha ido en fila.

Primero Ricardo Peláez anunció que pedirían la inhabilitación de Ignacio Rivero, quien juega para Cruz Azul y fue quien lesionó a Alexis Vega. El directivo alegó tener pruebas de que su jugador fue amenazado en varias ocasiones por el elemento de la Máquina e incluso testimonios de que la jugada no fue circunstancial.

Chivas lo cumplió y solicitó a la Comisión Disciplinaria la investigación de lo sucedido, más allá de que no fue un partido oficial pero sí organizado por la Federación Mexicans de Fútbol. El organismo aceptó y ya se está investigando qué fue lo que realmente pasó.

#ComisiónDisciplinaria | Se abre investigación por parte del Club Guadalajara para el jugador del Club Cruz Azul, José Ignacio Rivero Segade. Lee más: https://t.co/QWddKNqsBF#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/Z6OZBEAh6L — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) November 18, 2020

Ahora Vucetich se lanzó en contra de la Selección Mexicana, con quien de por sí no tiene muy buena relación y habrá que esperar si eso no afecta en la futura relación entre el Tri y el Rebaño Sagrado. Lo que es un hecho, es que Alexis Vega no volverá a jugar sino hasta el 2021. Adiós repechaje y también a una hipotética liguilla.