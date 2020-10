El gran momento que están viviendo algunos mexicanos en Europa los ha puesto en un sitio ‘privilegiado’ dentro de la Liga MX. Víctor Manuel Vucetich, técnico de las Chivas, confesó que sueña con tener a Raúl Jiménez (quien le marcó gol al Leeds United) o el ‘Tecatito’ Corona en su equipo, pues son jugadores de gran nivel que serían un revulsivo importante… pero de momento no es algo factible.

La temporada en Europa recién está comenzando pero lo que están haciendo Raúl Jiménez y el ‘Tecatito’ Corona es de destacar, pues con los Wolves y Porto, respectivamente, son jugadores vitales en la cancha y con lo hecho con la Selección Mexicana, terminaron de ‘encantar’ a la afición.

¿Será que Vucetich logre traer a Raúl Jiménez o el ‘Tecatito’ Corona a Chivas?

De acuerdo a declaraciones dadas a ‘ESPN’, Víctor Manuel Vucetich confesó su deseo por contratar a Raúl Jiménez o el ‘Tecatito’ Corona para las Chivas, pues sabe que serían contrataciones de primer nivel y ayudarían mucho al equipo. Si bien sabe que eso es imposible de momento, soñar no cuesta nada.

“Me gustaría un Jiménez, Tecatito, Moreno, jugadores que me darán algo más, que están en gran nivel o experiencia. De esos me encantaría, pero sé que las circunstancias serán las que se estarán dando y se tomarán las acciones”, mencionó Vucetich, donde también incluyó a Héctor Moreno que hoy en día juega en el Al Gharafa de Qatar.

Si bien sabe que jugadores como ellos le cambiarían la cara al equipo, reconoció que hoy en día deben enfocarse en el torneo dentro de la Liga MX, pues ver a futuro es muy bueno pero no hay un plano realista.

“Estamos encausados en el torneo, podemos visualizar cosas, pero no concretarlas. Es mejor estar al día con el equipo pero claro que hay jugadores que uno quiere”, comentó Vucetich.

A falta de 3 jornadas más, las Chivas de Víctor Manuel Vucetich se encuentran en el séptimo lugar de la Liga MX con 22 unidades, en zona de repechaje. Jugadores como Raúl Jiménez y el ‘Tecatito’ Corona sin duda serían determinantes para crear juego y marcar goles pero para que algo así suceda aún falta mucho tiempo.