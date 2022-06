¿Cómo fue que los Warriors pasaron de ser el peor equipo al campeón de la NBA en sólo dos años?

En 2020, los Golden State Warriors terminaron la temporada no sólo como el peor equipo de la Conferencia Oeste, sino de toda la NBA. Fue el año en que el mundo colapsó por la pandemia. Aquel año no hubo playoffs para la quintena de Steve Kerr y de hecho no fueron invitados al cierre de al temporada regular en la burbuja de Orlando, cuando la temporada se reanudó.

¿Cómo fue que el peor equipo de la NBA en la temporada 2019-20 se convirtió en campeón en sólo dos años?

Potenció jugadores

Se podría decir que en 2019-20, los Warriors fueron víctimas de una epidemia de lesiones, la cual se combinó con la salida de Kevin Durant, tras las finales del 2019. En esas mismas finales perdieron a Klay Thompson por rotura de ligamentos cruzados, por lo que la siguiente campaña estaba planeada para que Steph Curry y Draymon Green le pusieran el pecho a las balas.

Getty Images

Sin embargo, Curry se fracturó una mano en temporada regular y Green sufrió otras varias lesiones, de modo que de la quinteta titular de los Warriors en las finales del 2019 sólo quedaron recuerdos.

Los Warriors jugaron la mayor parte de aquella temporada con jugadores suplentes y fue así como se abrió la oportunidad para Juan Toscano o Jordan Poole, quienes jugaron más de lo que Steve Kerr había planeado, pero las circunstancias obligaron a potenciar de manera urgente a sus jóvenes talentos.

El que mejor aprovechó esa oportunidad fue Jordan Poole, héroe de los Warriors con triples imposibles en momentos en los cuales su equipo no encontraba fórmula para escapar de la presión de los Celtics.

Jordan Poole with another long-distance buzzer-beater on ABC! pic.twitter.com/zkrcFE2uxC — NBA (@NBA) June 14, 2022

Movimientos inteligentes en los Warriors

Ante la lesión de Curry y la salida de Kevin Durant, los Warriors fueron por un escolta, y ese jugador fue D’Angelo Russell, procedente de Brooklyn. Aunque entregó números aceptables, fue la moneda que construyó el cambio en los Warriors en febrero de 2020.

Gerty Images

Golden State intercambió con Minnessota D’Angelo Russell por Andrew Wiggins, alero que aporta a la ofensiva y defensiva. “Creo que el cambio que hicimos por Wiggins es la llave de todo esto”, aceptó Kerr.

Getty Images

El regreso de los ‘Splash Brothers’

El regreso de Klay Thompson estaba planeado para la temporada 2020-21, sin embargo, sufrió otra lesión grave, ahora en el tendón de Aquiles, pero Curry volvió para pulir al propio Poole, a Wiggins y a Toscano, además de volverse a asociar con Draymon Green, aunque solo alcanzó para llegar al Play-In, pero con una base sólida para encarar la temporada 2021-22.

Aunque Klay Thompson tardó un poco más para volver, finalmente lo hizo iniciando el 2022, justo a tiempo para cubrir el hueco (aunque con otras funciones) que había dejado Green por lesión y cuando éste volvió, ahora el lesionado fue Curry.

Green, Thompson y Curry volvieron a jugar juntos en forma a partir de los playoffs, después de casi tres años, al lado de los “monstruos” que habían construido y quienes pueden ser el futuro de esta franquicia: Andre Wiggins y Jordan Poole.

Getty Images