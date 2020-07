Wigan y el escándalo de apuestas de sus propios dueños (para descender) que lo llevó a la bancarrota

Si la serie del Sunderland te pareció dramática (si no la has visto, te la recomendamos), la historia del Wigan Athletic te dejará con la boca abierta, pues tras una serie de errores y escándalos administrativos, a la que se suma la crisis del coronavirus, el club que alguna vez jugó en la Premier League es el primero en declararse en bancarrota en el futbol británico, específicamente en la Championship.

De esta manera, el Wigan ha pasado desde el 1 de julio a un estado de administración, es decir, busca un nuevo propietario como sucedió el año pasado con el Bolton. Por ahora Paul Stanley, Gerald Krasner y Dean Watson han quedado como administradores del equipo y tienen como objetivo que el equipo juegue el resto de partidos que le restan a la temporada de la Championship (Segunda División de Inglaterra), en la que debe eludir el descenso.

Para entender la situación de este equipo debemos recordar que Wigan ganó en 2013 la FA Cup por primera vez en su historia, tras derrotar al Manchester City y en ese mismo año descendió de la Premier League a la Championship. El 2013 fue el más dulce para su afición, y a la vez el último año que vio a su equipo en la Premier.

Hasta la temporada 2016-17, jugó en la Championship, antes de descender a la League One y su propietario de ese entonces, Dave Whelan, vendió al equipo en 2018 a la empresa International Entertainmet Corporatio (IEC), ahí comienza la pesadilla del club.

De acuerdo con una serie de publicaciones en Twitter del usuario @marksparko, la empresa que se hizo cargo del club tiene sede en Hong Kong y se especializa en juegos de azar y su propietario es Stanley Choi, un jugador profesional de póker.

El club regresó a la Championship en la temporada 2018-19 y desde ese entonces ha competido en esta división, en la que compite por la permanencia y no por el ascenso a la Premier, pues el objetivo de los siguientes movimientos están marcados hacia el descenso.

Algunos testigos aseguran que en agosto de 2019, una persona fue expulsada del estadio debido a que realizaba apuestas ilegales con conexión a Hong Kong.

En junio de 2020, la empresa IEC comenzó negociaciones para vender el equipo a la firma Next Leader Fund (NFL), con sede en Islas Caimán, lo cual comienza a sembrar sospechas, pues además del supuesto origen de la empresa, resulta que el mayor accionista en NFL era Stanley Choi, el jugador de póker.

Choi sería el accionista mayoritario gracias a un préstamo a la empresa NFL, con un valor de 28 millones de libras, cantidad que debía pagarse en un plazo de 12 meses y con el 8 por ciento de interés, es decir, poco más de 30 millones, de lo contrario la tasa de interés incrementaría al 20 por ciento.

Si nos vamos a un formato de abonos, la nueva empresa que manejaría los hilos del club, debía pagar 100 mil euros semanales hasta junio de 2021, una cifra que no alcanza un equipo de la Championship, por lo que la liga dudó en aprobar los términos de venta.

Ante esta situación, la empresa NFL presentó el 24 de junio a otro accionista mayoritario, de nombre Yeung Wai Kay, quien pagó un total de 45 millones de euros, 17 de ellos por la transacción y 28 millones en pagos de préstamos. Sin embargo, en menos de una semana lo colocó en administración.

¿Por qué alguien pagaría 45 millones de libras para después colocar al equipo en estado de administración? ¿Dónde se supone que estarán los frutos de la inversión? La teoría está en las apuestas. Richard Parry, presidente de la liga, fue grabado mientras declaraba que sabía sobre un rumor que apuntaba a una apuesta fuerte en Filipinas sobre el descenso del Wigan a la League One.

Well, here’s why… This is a video of the head of the English Football League, Richard Parry, stating he’s heard a rumour that there was a big bet placed on Wigan’s relegation in the Philippines. Remember the past owner was a professional gambler who owned a string of casinos? pic.twitter.com/uW3PTkrOAL

— mark 🇸🇱 (@marksparko) July 3, 2020