Wilfried Zaha denunció amenazas e insultos racistas de un fan del Aston Villa

El racismo es un problema mundial que se tiene que combatir todos los días. Wilfried Zaha, delantero del Crystal Palace, denunció mediante sus redes sociales a un fan del Aston Villa que lo insultó y amenazó por si le marcaba gol a los ‘villanos’ en el duelo de la Jornada 35.

En su cuenta de Twitter, Zaha denunció a ‘Jack Dolan‘, quien en Instagram le mandó un mensaje amenazándolo. Wilfried también compartió imágenes del perfil del aficionado del Aston Villa, que muestran claramente su racismo.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ

— Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020