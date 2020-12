La relación de Raúl Jiménez y la afición del Wolverhampton es una muy cercana, así que después del golpe que el delantero sufrió con David Luiz hace una semana, las muestras de cariño hacia el mexicano incrementaron.

Todo comenzó con mensajes en redes sociales y después el grupo de animación “Matchday Experience Day” recaudó más de 11 mil libras esterlinas

para elaborar una pancarta gigante que será colocada en Molineux Stadium.

La convocatoria se extendió a todas partes del mundo para crear los posibles diseños y se eligieron 27 finalistas que fueron sometidos a una votación en línea.

El diseño ganador fue realizado por la artista inglesa Louise Cobbold, incluye imágenes de Jiménez, de los Wolves y de un lobo; además, tiene la frase “Fuerza Raúl“.

HUGE CONGRATULATIONS @louisecobbold79!

Your AMAZING design will be installed in the Steve Bull Stand ready for the next home game vs Aston Villa! @Raul_Jimenez9 #9forRJ9 pic.twitter.com/EBE5ArXWFR

— Kieran Newey (@Newey_7) December 5, 2020