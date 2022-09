¡No Raúl Jiménez, no party! Wolverhamton ha sufrido la ausencia del delantero Raúl Jiménez en la Premier League, a tal grado que los Wolves son la tercera peor ofensiva entre las principales ligas de Europa, con sólo tres goles después de haber disputado siete partidos.

Jiménez se perdió el inicio de la temporada debido a una lesión en la pretemporada y regresó para la tercera fecha para jugar contra Tottenham, Newcastle y Bournemouth, para después volver a lesionarse, de modo que no ha marcado goles en la actual temporada y eso ha sido uno de los factores que le han dado forma al mal inicio del club.

Jiménez presentó molestias en el abductor y no tendrá actividad con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de septiembre, aunque sí concentrará para seguir el proceso de rehabilitación, y se espera que después aún tarde un poco más para volver a la actividad con su club.

Wolverhampton, la tercera peor ofensiva de la temporada

Hasta el parón por la Fecha FIFA, Wolverhampton había marcado sólo tres goles, ante Leeds, Newcastle y Souhthampton. Con este número, los Wolves no sólo son la peor ofensiva de la Premier League, junto al West Ham, sino que es la tercera menos productiva entre las principales ligas de Europa.

Para encontrar a las peores ofensivas en Europa hay que ir a La Liga de España, donde juegan Elche y Cádiz, autores de dos y un gol, respectivamente.

Peores ofensivas de Europa

Equipo (Liga) Goles West Ham (Premier League) 3 Valladolid (La Liga) 3 Wolverhampton (Premier League) 3 Elche (La Liga) 2 Cádiz (La Liga) 1

¿Por qué Wolverhamton ha hecho tan pocos goles?

Uno de los principales factores que nos ayudan a explicar la crisis del Wolverhampton son las lesiones. La de Raúl Jiménez no es la única baja del equipo que dirige el portugués Bruno Lage, pues tampoco cuenta con el austriaco Sasa Kalajdzic, uno de los fichajes más recientes y que en su primer partido con los Wolves se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla.

Por ello, la directiva del Wolverhampton optó por fichar fuera del mercado de verano a Diego Costa, quien se encontraba como agente libre y quien no había jugado desde noviembre de 2021, por lo cual requiere un proceso de acondicionamiento físico y ritmo de juego.

De esta manera, Bruno Lage ha improvisado con Daniel Podence como delantero, aunque en realidad en portugués juega como extremo derecho. Asimismo Hwang Hee-chan no ha estado a la altura esta temporada, de tal manera que no ha jugado partidos completos.

Ante esta situación, Wolhermpton no ha podido sacar provecho de los 21 disparos a portería en siete partidos.

El efecto Jiménez en el Wolverhampton

La ausencia de cada jugador en ofensiva pesa en los Wolves, sin embargo, la producción de goles en las primeras jornadas se refleja en demasía con el momento de Raúl Jiménez, quien después de la fractura de cráneo, ha aportado menos goles y esto coincide con la cada vez menos productiva ofensiva del club, que cada año anota menos desde la lesión del mexicano.

En los siete primeros partidos del equipo en la temporada 2020-21, cuando Jiménez sufrió la fractura, los Wolves habían marcado ocho goles. Para la campaña 2021-22, la producción bajó a cinco tantos y en la actual sólo se han registrado tres.

En el rendimiento final, si Jiménez no tiene una buena temporada, el equipo la pasa mal porque no tiene otro jugador tan efectivo en el ataque y desde la lesión del goleador mexicano, los Wolves no han superado la barrera de los 40 goles después de 38 jornadas. En otras palabras, Wolverhampton padece una Jimenez-dependencia. ¡No Raúl Jiménez, no party!

Goles de Raúl Jiménez en el Wolverhamton

Temporada Goles en primeros 7 partidos Goles totales Temporada 2022-23 0 goles Temporada en curso Temporada 2021-22 1 gol 6 goles Temporada 2020-21 4 goles 4 goles Temporada 2019-20 2 goles 17 goles Temporada 2018-19 2 goles 13 goles *Sólo goles en Premier League

Si Jiménez no anda, la producción de los Wolves se viene abajo

Temporada Goles Posición en Premier League Temporada 2022-23 3* 17º Temporada 2021-22 38 10º Temporada 2020-21 36 13º Temporada 2019-20 51 7º Temporada 2018-19 47 7º