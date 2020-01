La tercera ronda de la FA Cup sigue su marcha y esta vez vimos un duelo de ‘gigantes’. Los Wolves recibieron en casa al Manchester United y sacaron un buen empate que deja con vida a ambos, pues en estas instancias se debe hacer un juego extra o ‘replay’ para determinar quién accede a la siguiente ronda y aún no hay horario ni día oficial; todo se definirá en los días siguientes.

Este encuentro comenzó muy parejo. La escuadra de Soslkjaer y la de Nuno Espirito Santo lucieron con algunas ausencias y es que Raúl Jiménez, Rui Patricio, Moutinho; Rashford, Jones, Wan-Bissaka entre algunos otros, iniciaron en la banca.

El juego se tornó de gran peligro con un ligero dominio por parte del Manchester United y es que aunque sus disparos no iban al arco, sin duda alguna generaron mayores oportunidades de gol. Los Wolves respondieron en medida de lo posible pero no les fue posible vencer a Sergio Romero.

Incredible save by Sergio Romero 🧤

