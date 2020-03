WorldCupAtHome: Los 30 partidos de Mundiales que la FIFA liberará en YouTube

Quedarte en casa, es lo que tienes que hacer. Por eso la FIFA liberará 30 partidos históricos de los Mundiales en YouTube con la campaña #WorldCupAtHome.

Los 30 partidos incluirán tanto en la rama varonil como en la femenil. No sólo serán los duelos los que se podrán ver, sino también material complementario como entrevistas o algunos resúmenes, para que vivan una experiencia totalmente diferente.

No se especificó cuánto tiempo estará disponible #WorldCupAtHome pero sí que será el próximo sábado 21 de marzo el día en el que quedarán liberados.

Tres de los partidos que se podrán ver, pertenecen al Mundial de Brasil 2014. Uno es entre España y Holanda, con aquel gol espectacular de Robin van Persie, en la que fue la última Copa del Mundo de Iker Casillas. Estará el choque entre Brasil y Colombia, con ese tiro libre de David Luiz.

🍽️ Here’s what’s on the menu the next few days over on https://t.co/7e8pyQb3na #WorldCup | #WorldCupAtHome pic.twitter.com/C4NdTwBgQe

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 20, 2020