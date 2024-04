Lo que necesitas saber: Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron al Wrexham por 2.5 millones de dólares.

El Wrexham de Ryan Reynolds está on fire. Apenas en la temporada 2022/23 consiguió su ascenso a la English Football League Two y ahora, un año después amarró su boleto a la League One, que es la tercera división Inglaterra.

Al pasó que va el equipo, es cuestión de tiempo para que se meta a la pelea por llegar a la Premier League y aunque falta mucho tiempo, de una vez les advertimos, no descarten su llegada a la élite inglesa.

Wrexham y su ascenso a la League One / Fotografía @Wrexham_AFC

¿Qué tan lejos está el Wrexham de la Premier League?

La Premier League es la primera división de Inglaterra y para llegar a ella cada equipo debe ascender liga a liga, temporada a temporada. Por ejemplo, el Wrexham firmó su ascenso a la League One, que es la tercera división, o sea que se encuentra a dos divisiones de la Premier.

En la League One, 24 equipos pelean por subir a segunda división, pero solo aquellos que terminen primero y segundo de la temporada avanzan directo al Championship. El tercer lugar se reparte para el ganador del play off, en el que se enfrentan los que estén ubicados del tercero al sexto lugar.

Eso sí, el Wrexham deberá evitar finalizar la siguiente temporada entre los cuatro últimos de la clasificación, de lo contrario regresará a la League Two, ya que son los puestos que mandan al descenso directo.

Después de la League One se encuentra el Championship, la segunda división en el que tres equipos consiguen su boleto para subir a la Premier League. El campeón y subcampeón avanzan de forma directa. El tercer cupo se juega en un playoff entre los equipos clasificados del tercero al sexto lugar.

2022/23 ✅



2023/24 ✅



League One here we come ?



Up the mighty Reds!#Wrexham pic.twitter.com/wS5aNsJPPa — Craig Jones ???????? (@craigyjones17) April 13, 2024

La influencia de Reynolds y el Wrexham en Inglaterra

Desde que Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron al Wrexham, el tercer equipo más antiguo de Inglaterra por allá del 2021, varias personalidades han seguido sus pasos de invertir en equipos.

Por ejemplo, de la NBA tenemos a Russell Westbrook, quien tiene algunos miles de euros invertidos en el Leeds United. Tom Brady es otro que le entró al futbol pero no al americano, es parte del consorcio Knighthead Capital Management, lo que le permitió convertirse en accionista minoritario y en presidente de la nueva junta de asesores del Birmingham.

Ryan Reynolds ha invertido gran parte del dinero que ha ganado en el cine en negocios muy exitosos / Foto: Getty Images

No podemos olvidarnos de JJ Watt, ex jugador de los Texans y Cardinals, y Kealia Ohai Watt, jugadora de futbol, seleccionada de Estados Unidos y del Chicago Red Stars, quienes son accionistas del Burnley, otro equipo que no están mediático, pero que podría hacerse fuerte poco a poco.

LeBron James, otra estrella de la NBA es el flamante dueño del 2% de acciones del Liverpool desde el 2011. Del lado del cine, está Michael B Jordan, quien es socio minoritario del Bournemouth.

¿Cuánto costó el Wrexham?

Ryan Reynolds y Rob McElhenney desembolsaron 2.5 millones de dólares por el equipo, que lleva escalando desde la quinta a la tercera división y sueña con llegar a la Premier League.

No solo eso, el Wrexham tiene su propia serie, con lo que su popularidad aumentó y le generó varios millones de dólares a la directiva, que poco a poco están construyendo un proyecto sólido y a futuro. Así que ya saben, los resultados en el futbol deben ser poco a poco y respaldados por un buen proyecto deportivo, como sucede con el Wrexham.

Pero eso no es todo, desde hace algunos años el estadio Racecourse Ground, casa del Wrexham, comenzó a ser acondicionado para ser totalmente incluyente con aquellos aficionados que tienen alguna discapacidad y puedan tener un ingreso fácil y accesible.

Ryan Reynolds pidiéndole a Paul Mullin su jersey del Wrexham / Getty Images

Por ejemplo, aquellos que ingrese al estadio en silla de ruedas sin importar su camiseta son ubicados en la grada Macron o en la WREXRENT, no solo eso, también hay una parte del estacionamiento acondicionada para dicho sector de la afición, que reciben ayuda de parte del personal del equipo para bajar o subir a sus vehículos.

El proyecto del Wrexham va más allá de comprar un club, sus dueños han trabajado estos años dentro y fuera de la cancha para convertirlo en un digno representante de gales en Inglaterra.

