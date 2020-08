Xavi Hernández llegará tarde o temprano al Barcelona, aunque el actual entrenador del Al-Sadd, de Qatar, ha dado señales de que será más tarde que temprano y de entrada ya se descartó para dirigir al cuadro catalán para la siguiente temporada.

El estratega y exjugador del Barcelona argumentó que las condiciones actuales del club no son las ideales para tomar las riendas, pues aseguró que hay mucho ruido alrededor del equipo, que está por celebrar elecciones para elegir al sucesor de Josep María Bartomeu, quien debe dejar la silla en junio del 2021 y no cuenta con opciones para reelegirse; desde el año pasado suena Joan Laporta para volver a la presidencia el próximo verano.

“Hay ruido externo, temas extradeportivos… No, no creo que sea ahora el momento. En enero ya les dije que no era el momento y ahora no me han contactado”, declaró el exmediocampista en una entrevista a El País.

Xavi quiere a Puyol y Jordi Cruyff

Cuando la actual directiva del Barcelona lo contactó para suceder a Ernesto Valverde, Xavi rechazó la invitación, pues desea tomar al equipo desde cero y no a media temporada. Actualmente se habla de que Quique Setién, el actual técnico, tiene las horas contadas en el Barça tras el fracaso en La Liga.

Por lo pronto Xavi se descartó para el banquillo blaugrana e insistió en las personas que quiere en su cuerpo técnico cuando llegue el momento de tomar las riendas del Barça.

“Para mí, por supuesto, sería un privilegio entrenar un día al Barça. Me gustaría hacer un equipo con gente de mi confianza, gente válida que conoce la casa, de mi cuerda… Sería un privilegio dirigirlo con un equipo de ensueño, con Jordi Cruyff, Carles Puyol y algunos jugadores actuales”, comentó.

Messi se queda

Asimismo explicó que no cree en la salida de Lionel Messi del Barcelona, pues ambos, equipo y jugador, se necesitan y por la historia que ha escrito el argentino aprobó la idea del equipo por la cláusula de renovación automática en el contrato del ‘10’, con quien desea reencontrarse.

“Tengo una gran amistad con él, le respeto mucho. Es un animal competitivo que siempre quiere ganar y desde hace diez años es el mejor futbolista del mundo. Ojalá nos podamos volver a encontrar a nivel profesional. Tener al mejor jugador de la historia en tu equipo es tener un as para ganar”, declaró.