Xander Graham, el pequeño ‘sprinter’ que robó reflectores en el Tour de Gran Bretaña

¡Lo mejor que verás hoy! El Tour de Gran Bretaña contó con un invitado improvisado, aunque a la vez talentoso y competitivo. Se trata de Xander Graham, una promesa del ciclismo que saltó a la fama por acompañar un sector de la competencia como cualquier otro ciclista.

El ciclismo se caracteriza por emocionarnos con las escapadas en cada etapa y la persecución hacia los líderes, pero esta vez fue diferente. La penúltima etapa del Tour británico tuvo una fuga de 5 ciclistas cuando apareció un sexto, de menor tamaño que los demás.

Ese niño era Xander Graham, de 12 años. Pedaleó por la acera junto al circuito hasta que los competidores empezaron a dejarlo atrás. Sin embargo, también hubo otros que lo alcanzaron y ahí apareció una de las imágenes que le dio la vuelta al mundo: Pascal Eenkhoorn le regaló un bidón, mientras las sonrisas aparecían en el rostro de ambos.

De acuerdo con reportes en medios locales y redes sociales, Graham ganó medalla de plata del criterium nacional sub 12 de Gran Bretaña, horas antes de aparecer en el Tour. Los organizadores y el equipo Jumbo Visma pusieron manos a la obra hasta contactar a sus padres.

Ahí llegó una nueva invitación para la última etapa del Tour de Gran Bretaña. El pequeño pasó mucho tiempo junto a los ciclistas del equipo, incluso formó parte de la charla táctica y recibió regalos. Al finalizar el evento en Stonehaven, subió al podio con un maillot con Eenkhoorn y el ganador Wout van Aert.

The real race we’re here for!

Nicely done, @PascalEenkhoorn 🙌

📺 Watch stage seven live on ITV4#TourOfBritain 🔵⚪🔵 pic.twitter.com/C4G646nZ5I

