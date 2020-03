Todos sabemos que algún día Xavi Hernández se convertirá en técnico del Barcelona. Está escrito en su destino. Y el propio exjugador está conciente de ello y aunque ahora está en el banquillo del Al-Sadd, disfrutando de la magia de Marquito Fabián, ya sabe lo que quiere o sobre todo lo que no quiere en el Barça cuando él llegue como estratega.

El exmediocampista dejó claro que no quiere gente cerca al vestidor que no sea de su confianza y desde ahora expresó su deseo de contar entre su equipo de trabajo con Carles Puyol o Jordi Cruyff, quienes tienen vínculos muy cercanos con el equipo.

“No puede haber nadie tóxico cerca del vestuario. Estamos hablando (de los que sí quiere) de Carles o Jordi Cruyff… Soy muy de equipo; no quiero decidir solo. Las decisiones las tomamos con el staff… es una estructura horizontal, de consenso. Aunque luego la última palabra me corresponda a mí. Me gustaría entrar con gente de mi entorno para formar un buen equipo y evidentemente me gustaría tener mucha sintonía con todo el mundo”, declaró Hernández.

Xavi ya fue consultado por la actual directiva del Barça, que deseba tenerlo como timonel para ocupar la vacante de Ernesto Valverde, sin embargo Xavi explicó que rechazó la invitación para hacerse cargo del equipo para el segundo semestre de la temporada, pues su intención es armar al equipo desde cero,

“Les dejé claro que yo me veía en un proyecto que empezara de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía. Ni me escondo, ni me retracto. Me gustaría trabajar junto a personas en quienes tengo confianza, con quienes hay lealtad, y que son gente muy válida”, indicó, de acuerdo con Marca.

En la planeación de su plantilla, Hernández se quedaría con varios jugadores del plantel actual al destacar a Ter Stegen, “me parece el mejor del mundo”, Jordi Alba, Gerard Piqué, Lionel Messi, Luis Suárez, De Jong, Arthur. “Me parecen futbolistas para triunfar diez años más en el Barça”.

Sobre el regreso de Neymar, Xavi dejó dudas: “Yo ficharía extremos tipo Neymar, no sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas en que sería un fichaje espectacular”.

Asimismo aclaró que no tiene ningún problema por quién sea el presidente, pues cuenta con una buena relación tanto con Josep María Bartomeu, como Joan Laporta y Víctor Font.