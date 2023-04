El Barcelona de Xavi Hernández parece caer en un bache que acorta su ventaja por el título en LaLiga. Después del empate sin goles ante el Getafe, hay más dudas que certezas entre los aficionados blaugranas y las declaraciones de su director técnico no ayudan mucho.

Xavi no se fue tranquilo del Estadio Alfonso Pérez por el gris funcionamiento de sus pupilos. Sin embargo, habló más del estado de la cancha y de las ausencias que de los puntos a corregir en las próximas semanas para coronarse.

Getty Images

“Nos ha perjudicado, pero ya lo sabíamos. Ayer entrenamos con el campo seco en Barcelona porque sabíamos de esta situación. Es difícil. Se me ha criticado mucho por la superficie, pero es muy difícil para los jugadores jugar en este estado.

“Es malo para el espectáculo y hasta para el Getafe, porque el balón se queda trabado. Hoy se ha notado, no es excusa pero nos ha perjudicado en cuanto a circulación de balón. No ha sido el factor más determinante, no estuvimos bien en generar ocasiones, efectividad… No hemos estado finos“, reconoció Xavi en conferencia de prensa.

Con el tema de los lesionados, sus palabras fueron prácticamente las mismas. Dembélé, Pedri, De Jong y Christensen no han podido jugar recientemente con el Barcelona: “Se nota, pero no es excusa. Tenemos que ganar los partidos. No es falta de ambición ni mucho menos“, agregó Xavi.

Xavi Hernández, DT del Barcelona, en LaLiga / Getty Images

La crisis de gol en el Barcelona de la que no habla Xavi

A pesar de que en el Getafe consideran que su cancha estaba en buen estado, el Barcelona enfrenta un problema diferente. El equipo que comanda Xavi apenas ha logrado anotar 4 goles en lo que va de abril y todos han caído en el mismo partido, ante Elche.

De ahí en adelante, perdieron 4-0 contra el Real Madrid en semifinales de Copa del Rey. Y de regreso en LaLiga, registran dos empates consecutivos con marcador de 0-0, el primero ante Girona.