"Toda mi vida he sido americanista": Así nació el amor de Chabelo por el Club América

Xavier López Chabelo dejó un legado incomparable en la televisión mexicana, pero tenía un amor muy especial en el deporte. El Club América era su equipo favorito y era muy común verlo con la camiseta azulcrema, incluso representando al equipo en rivalidades como la del Clásico Nacional.

El fallecimiento del ícono de la televisión mexicana deja una huella imborrable por su estilo y personalidad única. Esto incluía su pasión por el balompié, algo que demostró en cada oportunidad que tuvo, pues incluso lució sus colores en ‘En Familia con Chabelo’.

Durante mucho tiempo se rumoró que su afición a las Águilas estaba relacionada con su trabajo en Televisa. Sin embargo, el mismo Chabelo desmintió esas versiones y aclaró que se enamoró del equipo de Coapa desde que vio un partido suyo por primera vez.

Chabelo con el jersey del Centenario del América / Foto: Twitter

“Yo venía de León, Guanajuato, y llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años. Vendía cigarros en el Hipódromo de las Américas, una de tantas chambas, porque yo empecé a trabajar desde los seis años. Tenía amigos que hablaban mucho de futbol, era interesante oírlos”.

“Entonces mis amigos y mis compañeros me llevaron a ver un partido porque en León no se jugaba. El primer equipo que vi jugar fue a América contra un equipo español y desde ahí me hice americanista. Toda la vida he sido americanista“, reveló Chabelo en una entrevista para la CNN en abril de 2013.

Un americanista de hueso colorado como Chabelo siempre tuvo las puertas abiertas en el América. El club aprovechó para realizar dinámicas con el conductor, actor y músico, quien tuvo la oportunidad de convivir con figuras como Germán Villa y José Antonio Castro.

Chabelo presumía al América en todo momento

Sin importar que los proyectos de Chabelo estuvieran relacionados con el entretenimiento, el espacio para el futbol solía estar presente. En una de sus entrevistas promocionales de ‘Santa’s Village’, incluso cuestionó por qué a la gente le molestaba su afición.

Esto sucedió antes de la final entre América y Cruz Azul del Apertura 2018, dijo que pediría el campeonato como regalo de Navidad… y se le cumplió.

“Siento que es un amor natural el que le tengo al equipo. Habrá gente que esté en descuerdo de que sea americanista ¿y qué?“.