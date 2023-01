Y se marchó: El épico troleo del DJ de Xolos a Arturo Ortiz en la Liga MX

La Liga MX es uno de esos torneos de futbol que parece tener un meme para cada ocasión. Las risas nunca faltan en este torneo y el Clausura 2023 empezó con una serie de momentos chuscos a la que Xolos se unió por trolear a Arturo ‘Palermo’ Ortiz de los Pumas.

Justo cuando pensábamos que Chivas iba a llevarse el momento más sublime de la campaña con el ‘Bofo’ Bautista soplando un cuerno gigante, en Tijuana dijeron quítate que ahí te voy.

Así que con la expulsión de ‘Palermo’ Ortiz, el o la DJ de Xolos nos regaló un corto, pero memorable momento en el Estadio Caliente. Y si bien es cierto que el partido contra Pumas terminó empatado sin goles, la afición pudo presumir que regresó a casa con una sonrisota.

La expulsión de Ortiz vs Xolos, al ritmo de José Luis Perales

Es bien sabido que Xolos tiene un DJ que trabaja de manera específica. Sin importar si se trata de un partido del equipo varonil o del femenil, la música nunca falta; sin embargo, aquí hay canciones cada que el balón abandona la cancha y en este caso, después de que el árbitro Ismael Rosario mostrara la tarjeta roja.

Tras anunciar la expulsión, el encargado del sonido en casa de Xolos se llevó los aplausos de su afición al poner ‘Un velero llamado libertad’ de José Luis Perales. “Y se marchó, y a su barco le llamó, Libertad“, corearon los seguidores de Tijuana para despedir a ‘Palermo Ortiz’.

Expulsan al Palermo Ortiz y el DJ le pone “Y se marchó” de fondo JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/dtWwqBMBee — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) January 28, 2023

Pero la cosa no quedó ahí, pues ‘Palermo’ Ortiz pidió disculpas ante la entrada sobre Jair Díaz apenas al minuto 39. Y como ya sabemos, Xolos no pudo aprovechar la superioridad numérica para quedarse con la victoria.

“Los que me conocen saben que no soy un tipo malaleche, la gente que sabe de futbol saben qué hay jugadas donde no se alcanza a bajar la pierna y esta fue una de ellas jamás con mala intención“, publicó el defensor de Pumas en su cuenta de Twitter.

Lo cierto es que a pesar de no haber tenido la intención de pegar y menos de irse expulsado, ‘Palermo’ Ortiz nos regaló segundos de carcajadas incluso a través de la televisión.

