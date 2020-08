Luego de que el Sevilla eliminó a los Wolves de la Europa League, Yassine Bounou, arquero del cuadro español, admitió que ya conocía cómo cobraba los penales Raúl Jiménez (quien anotó 27 goles esta temporada), pues lo ‘estudió’ desde hace un tiempo pero no por ello dejó de ser cuestión de suerte.

Raúl Jiménez falló este día su primer penal a nivel de clubes y vaya momento en que sucedió este hecho, pues de haber anotado ese gol, quizá los Wolves estuvieran en este momento en las Semifinales de la Europa League pero al final del día no pudo ser gracias a Yassine Bounou.

Tras el partido y dando declaraciones a los medios, el portero del Sevilla admitió que tuvo suerte al atajar ese penal pues sabía que tenía que amagar a Raúl Jiménez para tratar de adivinar su disparo. Al final le salió la jugada, los Wolves no le hicieron gol pero el factor de la suerte estuvo de su lado.

“Sabía un poco como manejar la situación con Raúl. Lo conocía desde los tiempos del Atlético, pero no deja de ser algo de suerte. Sentí que debía amagar para invitarlo a chutar a ese lado. Tuve la suerte de que falló su primer penalti“, mencionó el portero del Sevilla.

De igual forma Yassine Bounou reconoció que estuvo practicando junto a Lucas Ocampos los tiros penales, pues no sabía si esta serie llegaría a la tanda desde los 11 pasos, por lo que fue un cúmulo de cosas lo que tiene al Sevilla en Semifinales de la Europa League.

“Yo venía practicando desde hace unos días con Lucas (Ocampos), que los tira de manera parecida. Parar un penalti siempre es cuestión de suerte y hoy me tocó la fortuna de hacerlo“, reconoció Bounou.

Yassine Bounou: “I’ve been practising saving penalties, especially with Ocampos, who takes penalties in a similar way to Jiménez. I know Raúl Jiménez from our time together at Atlético Madrid so I knew a little bit how he tends to take them. But you always need luck, too” pic.twitter.com/Q0ORbEw6ap

— Football 24/7 (@Foet247Europe) August 11, 2020