La FIFA ha hecho de todo un poco para erradicar el racismo en el futbol y ha tomado medidas como suspender partidos cuando se escuchen manifestaciones en contra de jugadores de color, sin embargo, los casos no cesan.

En Italia, uno de los casos más sonados fue el de Mario Balotelli, en un partido contra el Hellas Verona. La parte donde se habían originado las manifestaciones había sido cerrada para los ultras, aunque días después la Serie A se echó para atrás y levantó la suspensión a los aficionados.

En Holanda, los equipos de la Primera y Segunda División decidieron no jugar el primer minuto como protesta, sin embargo, para Yaya Tuore, exjugador del Barcelona y Manchester City, el racismo empeora porque los fanáticos “son más estúpidos que antes”.

“He tenido una conversación con la FIFA porque esto es algo muy importante que debemos analizar cuidadosamente. Sé que será difícil porque la forma de ganar este caso será muy largo. Los fanáticos, gente, ahora son más estúpidos que antes.

“Es impactante porque estamos en 2019. En 2020, 2025 tenemos a los niños creciendo, ¿qué vamos a hacer? No puedes continuar así”, indicó de acuerdo con Four Four Two.

El exfutbolista marfileño se encuentra en Qatar, donde se realiza el Mundial de Clubes. Ahí observó el partido entre Monterrey y Liverpool, y aceptó que el conjunto británico quedó mal parado ante el cuadro mexicano, sin embargo, lo considera favorito para ganar el torneo.

En cuanto a la competencia en la Premier League, indicó que los Reds son favoritos, aunque guarda la esperanza de que el Manchester City logre remontar los 10 puntos de diferencia, mientras que equipos como Arsenal han decepcionado esta temporada.

“Cuando ves la liga hoy, hay algunos equipos que han decepcionado bastante, como el Arsenal y algunos otros, pero el Liverpool tiene la oportunidad de obtener los honores este año”, aseguró.