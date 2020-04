“Yo no quería salir”: Alan Pulido reconoció que quiere volver a Chivas

Una vez más, Alan Pulido volvió a hablar de su salida de Chivas. El delantero dijo que “ama” al club y no quería salir, por lo que espera volver.

En declaraciones para UNANIMO, el hoy atacante del Sporting Kansas City recordó todo lo que ganó en el Rebaño. De igual manera dijo que no quería salir y menos en la forma en la que lo hizo, reconociendo la grandeza del equipo rojiblanco.

“Amo a ese club y yo no quería salir de Chivas y mucho menos en la forma en cómo se presentó. Se extraña ese club donde pertenecí tres años, gané tres campeonatos, quedé campeón de goleo. Yo encantado, ojalá pueda regresar“, reconoció Alan Pulido.

De igual manera, Alan Pulido habló de cómo se dio su salida de Chivas y descartó que haya tenido algún tipo de pelea con Ricardo Peláez. Sin embargo sí reconoció que la plática para llegar a un acuerdo y renovar su contrato, nunca llegó.

“No tuve bronca con él, no peleamos ni mucho menos. Hubo pláticas pendientes, desde antes de él. Ya habíamos hablado para renovar mi contrato y a final de cuentas nunca se llegó a esa plática ni ese acuerdo“, reveló.

Finalmente, Alan Pulido no quiso decir si es o no un ídolo de Chivas. El delantero dijo lo mismo que el día que anunció su salida del club, reconociendo que ganó todo lo que quería ganar con el equipo y por eso, será sólo la afición la que decida si es o no un referente.

“No me gusta idolatrarme a mí mismo. Yo creo que la gente se encargará de decir si me reconoce como un ídolo o como un jugador normal“, sentenció Pulido, quien estaba viviendo su primera temporada en la Major League Soccer de Estados Unidos.