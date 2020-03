Más unidos que nunca es como hay que enfrentar la pandemia mundial. Por eso, el “You’ll Never Walk Alone” será el himno para combatir el coronavirus.

De acuerdo a información del Nottingham Post fue mediante una iniciativa lanzada por la radio holandesa 3FM, que el próximo viernes 20 de marzo a las 15:45 horas, tiempo del centro de México, las emisoras de toda Europa pondrán el “You’ll Never Walk Alone“.

El “You’ll Never Walk Alone” es el himno del Liverpool. No obstante, el mismo nació en Alemania, para ser precisos con el Borussia Dortmund.

La misma fuente señala que se le ha pedido a la gente de Liverpool que se asomen a sus ventana para cantar al unísono el himno que entonan cada quince días en Anfield. Esto en símbolo de unión con toda Europa, que vive una crisis debido al coronavirus.

El futbol de casi toda Europa ha sido suspendido. Sólo en países como Rusia o Turquía se siguen disputando los encuentros. La Premier League anunció recientemente que seguirá así mínimo hasta el 30 de abril, mientras que en otra parte del mundo no se tiene una fecha estimada de regreso.

La intención de entonar el “You’ll Never Walk Alone” es para dar ánimo y esperanza a todo el mundo. No sólo para los amantes del futbol, sino también para todos los ciudadanos y es que, le vayas al equipo al que le vayas, tienes que reconocer que el himno del Liverpool le pone la piel ‘chinita’ a cualquiera.