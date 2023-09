Lo que necesitas saber: La escudería AlphaTauri cambiará de nombre para la temporada 2024

Una de las grandes incógnitas para la temporada 2024 de Fórmula 1 es el futuro de la escudería AlphaTauri y la alineación de sus pilotos después de las buenas actuaciones del neozelandés Liam Lawson, además del regreso de Daniel Ricciardo y la continuidad de Yuki Tsunoda, uno de los pilotos más carismáticos de la parrilla, aunque con altibajos muy marcados en su rendimiento.

Los rumores indican que de los tres pilotos disponibles para el equipo filial de Red Bull, el único piloto que tiene el lugar seguro es Daniel Ricciardo, gracias a su experiencia y además por su mercado. El volante australiano es parte fundamental para el desarrollo de este equipo, que en 2023 ha quedado como el peor de la temporada y el hecho de contar con un piloto experimentado dará ayudará no sólo en la evolución del nuevo auto para 2024, sino en la del piloto que lo acompañe.

¿Quién será el piloto que acompañe a Ricciardo en AlphaTauri?

Pese a su buen desempeño desde su debut en Fórmula 1, Liam Lawson apunta para ser el piloto sacrificado, de modo que la alineación quedaría conformada por Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda, mientras que Lawson se quedaría como piloto reserva de Max Verstappen y Checo Pérez en Red Bull. Otra versión indica que Tsunoda sería el que se va a Red Bull como piloto reserva, para darle lugar a Liam Lawson.

“Creo que el mensaje para mí es mantener la cabeza gacha y tratar de seguir cumpliendo hasta que esta oportunidad que tengo termine cuando Daniel regrese”, indicó Liam Lawson previo al Gran Premio de Japón. El neozelandés podría vivir su último Gran Premio en este 2023, pues Daniel Ricciardo podría regresar para el Gran Premio de Qatar.

“No me gustaría volver a ser reserva, pero obviamente sé lo difícil que es llegar a la F1. Entiendo que a veces puede ser muy difícil, así que lo que suceda, sucederá, pero estas son cosas en las que no he pensado demasiado, sólo estoy tratando de aprovecharlas al máximo”, dijo el piloto neozelandés, lo cual se puede interpretar a favor de la primera teoría, es decir, que AlphaTuari decida quedarse con Ricciardo y Tsunoda.

Se dice y se cuenta que Yuki renovaría contrato en el marco del Gran Premio de Japón. “Lo veremos pronto, lo sabrán pronto”, comentó el piloto japonés de acuerdo con Racingnews.

¿Qué pasará con la escudería AlphaTauri en 2024?

AlphaTauri tendrá varios cambios para la siguiente temporada, empezando por el director del equipo, y es que Franz Tost se retira de Fórmula 1 y su puesto será ocupado por Laurent Mekies, director deportivo de Ferrari. Asimismo se sabe que el equipo cambiará de nombre, pues la marca de ropa de Red Bull, AlphaTauri, no tiene el impacto global deseado.

Aunque en primera intensiva se pensó que el nuevo nombre lo daría Hugo Boss, los últimos rumores apuntan a que en realidad será Adidas, aunque tampoco se ha confirmado algo al respecto, así que por lo pronto quedará esperar y al menos la alineación de pilotos se podría despejar antes del Gran Premio de México.

