“No dirigiré por siempre”: Zidane da pistas sobre cuándo se retirará del Real Madrid

Uno de los técnicos que llegó a revolucionar La Liga Española parece que empieza a apuntar hacia otra dirección y es que Zinedine Zidane, DT del Real Madrid con más de 200 partidos dirigiendo a los ‘Blancos‘, comentó que no tiene en sus planes dirigir mucho tiempo y que quizá se vaya pronto y es que se considera ser un entrenador ‘atípico’, por lo que quiere irse ‘pronto’ y no le asegura a nadie durar 20 años como otros colegas.

De acuerdo a declaraciones dadas en rueda de prensa, Zidane habló de lo que será su futuro inmediato como DT del Real Madrid y en general, pues pese a que está enfocado en ganar La Liga sabe que no le queda mucho tiempo en el banquillo, por lo que podría irse al final del torneo… o en unos meses más, depende de cómo se sienta.

“Yo no voy a entrenar 20 años. Me voy a retirar cuanto antes. Soy un entrenador atípico. Conmigo será así. No estoy planeando nada en mi cabeza. Lo que me anima es el día a día. ¿Hasta cuándo? No lo sé. En mi cabeza siempre he sido futbolista y, cuando me preguntaban si iba a ser entrenador siempre dije que no y mira… Pero 20 años seguro que no duro”, dijo Zinedine Zidane.

Zidane sabe que ha tenido ‘suerte’ de llegar al Real Madrid y de tener la oportunidad de dirigir a muchos de los mejores jugadores del mundo. No asegura estar muchos años ni mucho menos pero sabe que el día a día es lo que lo motiva a seguir; estar en los entrenamientos y ver resultados en los partidos, es lo que impulsa al francés a mantenerse.

“Tengo la suerte de poder estar aquí y entrenar aquí. No me gusta la palabra ‘suerte’, pero hay que creer en lo que haces y disfrutar de ello. Y no de lo que no tengo. Tengo la suerte de entrenar a los mejores en el mejor club del mundo. Y digo más: disfruto en los partidos pero sobre todo disfruto más en los entrenamientos. Ahí ya es la ostia”, mencionó el DT del Real Madrid.

Por último y ya enfocado en temas deportivos, Zidane se dijo tranquilo por el tema del cierre de La Liga, donde sabe que son líderes de momento pero no caerá en un exceso de confianza. Le restan algunos partidos y quiere jugarlos de la mejor manera.

“Sabemos que hay que luchar hasta el final. No cambia nada. Antes faltaban 11 finales, ahora 7. Hay que pensar que mañana el Espanyol nos lo va a poner muy difícil porque van a luchar hasta el final. Vamos a jugar el partido a tope”, sentenció Zinedine Zidane.

El Real Madrid se medirá al Espanyol este domingo 28 de junio en punto de las 15:00 hrs, donde de ganar y sumado al empate del Barcelona, se alejaría 2 puntos en la cima de La Liga.