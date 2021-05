Zinedine Zidane se va del Real Madrid tras una temporada sin títulos

Era un secreto a voces, incluso desde antes de terminar la temporada. Real Madrid tendrá un nuevo estratega para la temporada 2021-22, pues el francés Zinedine Zidane ha dejado al equipo merengue por segunda ocasión, luego de terminar la temporada sin títulos.

Justo cuando Antonio Conte deja al Inter de Milán, después de coronarse en la Serie A y terminar con el dominio de la Juventus, el equipo merengue deja vacío su banquillo, y el Madrid comenzará una nueva etapa sin el estratega francés, quien en su primera etapa logró tres Champions League.

De acuerdo con El País y con el periodista Fabrizio Romano, el estratega comunicó a los jugadores que no continuará en el equipo blanco, pese a que aún tenía un año de contrato. El equipo merengue hará oficial la salida del francés en breve.

Exclusive. Zinedine Zidane has decided to LEAVE Real Madrid with immediate effect. ⚪️🚨 #RealMadrid #Zidane

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021