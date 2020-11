Zlatan y Gareth Bale iniciarían investigación contra EA Sports por usar su imagen en el FIFA ‘sin permiso’

Uno de los videojuegos más populares de todo el mundo parece que acaba de entrar en una polémica bastante curiosa y es que el FIFA, creado por EA Sports, estaría utilizando la imagen y nombre de Zlatan Ibrahimovic y Gareth Bale sin permiso, hecho por el que ambos futbolistas ya habrían iniciado una investigación.

El FIFA 21, que recién salió al mercado hace unas semanas, es el videojuego de futbol más popular del momento, mismo que reúne a millones de jugadores de todo el mundo y que sin duda usan a Zlatan y Gareth Bale en sus equipos de la Serie A y Premier League, respectivamente, pero al parecer esto no se estaría haciendo de forma correcta. Revive el momento en que banearon a Neymar de Twitch ‘por culpa’ del FIFA 21.

Según información de ‘Sky Sports’, EA Sports obtuvo los derechos de imagen de Zlatan y Gareth Bale a través de ‘FIFPro’, una organización internacional de futbolistas formada por 40 asociaciones nacionales y más de 60 mil miembros (tanto hombres como mujeres).

Por lo que se relata, ‘FIFPro’ le ha otorgado el poder a EA Sports de utilizar la imagen y nombre de cientos de futbolistas a esta empresa para colocarlos en el FIFA 21, en este caso, pero por lo que Zlatan Ibrahimovic y Gareth Bale han comentado, ellos no son miembros de esta organización.

Somebody is making profit on my name and face without any agreement all these years.

Time to investigate

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020