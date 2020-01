Apenas tiene unas cuantas horas como jugador del Milán y Zlatan Ibrahimovic ya marcó su primer gol en su segunda etapa como rossonero, durante un partido amistoso.

Después de su presentación oficial, el delantero sueco disputó su primer partido contra el Rhodense, un equipo de la sexta división de Italia, es decir, los rossoneros agarraron pichón para tomar ritmo después del descanso de fin de año..

Milán se impuso fácilmente 9-0 y Zlatan se apuntó en la lista de goleadores, después de anticipar un balón al portero por tierra y cambiarle la dirección al esférico.

