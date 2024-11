Lo que necesitas saber: El último podio de Checo en la temporada 2024, fue el 21 de abril en el Gran Premio de China.

La temporada 2024 de la Fórmula 1, ha sido muy difícil para Checo Pérez. Entre los problemas de rendimiento del RB20, errores de su propio ingeniero y hasta algunos de sus despistes, ha quedado muy rezagado en el Campeonato de Pilotos.

Peor aún, esa falta de resultados le ha dado pie a otra ola de rumores, que lo ponen fuera de Red Bull. Sin embargo, Alberto Longo, confundador de la Fórmula E asegura que el trato que le han dado al mexicano en la F1 es muy injusto.

Checo Pérez durante el fin de semana en Brasil / Fotografía @SChecoPerez

Clasificación de pilotos 2024

Posición Piloto Escudería Puntos 1 Max Verstappen Red Bull 393 2 Lando Norris McLaren 331 3 Charles Leclerc Ferrari 307 4 Oscar Piastri McLaren 264 5 Carlos Sainz Ferrari 244 6 Lewis Hamilton Mercedes 190 7 George Russell Mercedes 191 8 Checo Pérez Red Bull 151 9 Fernando Alonso Aston Martin 62 10 Nico Hulkenberg Haas 31 11 Pierre Gasly Alpine 26 12 Yuki Tsunoda Racing Bulls 26 13 Lance Stroll Aston Martin 24 14 Esteban Ocon Allpine 23 15 Kevin Magnussen Haas 14 16 Alex Albon Williams 12 17 Daniel Ricciardo Racing Bulls 12 19 Franco Colapinto Williams 5 20 Liam Lawson Racing Bulls 4 21 Guanyu Zhou Sauber 0 22 Logan Sargeant Williams 0 23 Valtteri Bottas Sauber 0

Cofundador de la Fórmula E, defiende a Checo Pérez

Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E, aseguró que Checo Pérez es un piloto muy talentoso, lo suficiente para tener un lugar en la F1. Y aunque en los últimos meses no ha podido pelear victorias o podios, tiene amplia experiencia tras el volante.

“Adoro a Checo, adoro a Carlos Slim. Yo creo que el mundo de la F1 ha sido tremendamente injusto con Checo. Yo le he tenido de piloto durante dos o tres años en la Fórmula 2 y no me cansaré de decirlo. Era un piloto con un talento absolutamente único. Le he visto adelantamientos, algo recuerdo, en Doha, por el año 2008/2009 en la GP2 asiática que algo así no lo he visto en mi vida. Y ya llevo alguna que otra carrera a mis espalda” dijo Longo para SoyMotor.

Durante el paso de Checo por la Fórmula 2, en aquel entonces conocida como GP2, Longo pudo ver de cerca el talento de Pérez. Adelantamientos, gestión de neumáticos y todo lo que lo llevó al ‘Gran Circo’.

Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E / Fotografía Getty Images

Max Verstappen, la principal competencia de Checo

Max Verstappen hace ver mal a cualquier piloto. Pero en el caso de sus compañeros de equipo, los números son aún más aplastantes, por lo que Checo tiene que lidiar con las constantes comparaciones entre uno y el otro, sin contar con las mismas herramientas. Y de hecho, tenemos un video que lo explica.

“Obviamente, le ha tocado bailar con la más fea. Obviamente estamos hablando de uno de los mejores pilotos de la historia, que es Max. Pero, dicho esto, a mí no me ha parecido justo el trato que se le ha dado a Checo. Desde el principio, ahora es más visible, pero a mí no me ha parecido justo desde el principio” dijo Alberto Longo.

Desde que Checo llegó a Red Bull, la prensa, en su mayoría británica, se han encargado de buscar una lista de candidatos para tomar su lugar, haga o no podio, sume o no sume puntos o incluso ganando carreras.

Peor aún, cada año cerca del Gran Premio de México, comienzan a esparcir el rumor de que el tapatío anunciara su retiro, algo que después de varios días, termina siendo humo.

