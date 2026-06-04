Lo que necesitas saber: Checo Pérez no pudo correr en Mónaco en su temporada debut por un choque.

Llegó el turno del Gran Premio de Mónaco en el calendario de la Fórmula 1. Una de las carreras más esperadas de todo el año y de las más deseadas por los pilotos. Todavía no podemos olvidar aquel 2022, cuando Checo Pérez ganó, escuchamos el himno de México en el Principado y lo vimos en la cima del podio. Un momento histórico para el automovilismo mexicano.

Aunque Chequito ha vivido de todo en Montecarlo: un fuerte accidente en su temporada debut lo dejó sin correr, varios abandonos, la primera vez que subió al podio fue con Force India y en su última participación un fuerte choque lo dejó fuera de la carrera. Es momento de repasar cada una de sus participaciones.

Fotografía @SChecoPerez vía X

La histórica victoria de Checo en Mónaco

En el 2022, Checo Pérez hizo historia al convertirse en el primer mexicano en ganar Mónaco. Casualmente, lo hizo mientras usaba un casco especial en honor a Pedro Rodríguez, así que de cierta manera los vimos a ambos en el podio.

Aquella ocasión, la carrera comenzó una hora más tarde debido a la lluvia. Nuestro tapatío favorito arrancó desde el tercer puesto en la parrilla de salida; la buena estrategia de Red Bull, su inteligencia y control para afrontar cada curva lo llevaron a cruzar la meta en primer lugar.

Fotografía @SChecoPerez vía X

Aunque no podemos olvidar que Ferrari la regó feo en su estrategia. En la vuelta 22, llamó por error a Charles Leclerc a pits, justo cuando estaba en tercer puesto y aunque intentaron mantenerlo fuera, ya era demasiado tarde, pues entró justo detrás de Carlos Sainz y cayó hasta el quinto lugar. Ese error fue fundamental para dejar a Checo en el primer puesto.

Y por si fuera poco, en las últimas vueltas de la carrera, Checo tuvo que defender su primer lugar tras el Safety Car que provocó un choque de Mick Schumacher. Todo le salió bien ese fin de semana, porque ni la lluvia, ni las banderas amarillas, ni otro piloto fue capaz de bajarlo del podio.

El choque del 2011 que lo dejó fuera de Mónaco

La primera participación de Checo en las calles del Principado quedó empañada por el fuerte accidente que sufrió durante la Q3. Justo cuando iba saliendo del túnel de Montecarlo, perdió el control de su Sauber y se estrelló a toda velocidad contra los muros de contención.

El golpe fue tan grave que perdió el conocimiento durante varios minutos, por lo que el personal de seguridad tuvo que sacarlo del auto y fue trasladado de inmediato al hospital.

Poco después, el equipo confirmó que perdió el conocimiento, pero que estaba fuera de peligro, aunque tuvo que quedarse en observación y no pudo correr debido a una conmoción cerebral y una contusión en el muslo.

Debido a las secuelas de aquel choque, también se perdió el Gran Premio de Canadá del fin de semana siguiente, ya que presentó mareos durante las Prácticas Libres. Un año después, en el 2012, Checo declaró que hay momentos del accidente en Mónaco que no recuerda.

“Puedo recordar todo hasta el accidente. Lo siguiente que supe es que estaba camino al hospital. Estuve inconsciente unos minutos. Después de un accidente como ése no es fácil volver” dijo Pérez.

El primer podio de Checo en Mónaco

Antes del 2022, Checo subió al tercer lugar del podio con su modesto Force India en el 2016, únicamente por detrás de Daniel Ricciardo en segundo puesto y Lewis Hamilton, que se quedó con la victoria.

En dicha carrera, salió en séptimo puesto; sin embargo, echó mano de su talento en la gestión de neumáticos y en la vuelta 17 logró llegar hasta el tercer sitio, de donde nadie pudo bajarlo.

Chequito le dedicó el podio a México y a todas esas personas que habían confiado en él: “Dedico este podio para todo mi país, para toda la gente que siempre cree en mí carrera a carrera”.

Fotografía escuderiatelmex.com

Los abandonos de Checo en Montecarlo

No todo ha sido miel sobre hojuelas para Checo en Mónaco, también ha tenido tres abandonos. El primero fue en el 2013, cuando conducía para McLaren.

A seis vueltas del final, justo cuando se encontraba en zona de puntos, Pérez intentó rebasar a Kimi Raikkonen, sin embargo, el finlandés no le dejó espacio y se estrelló contra el muro, lo que provocó un problema en sus frenos que lo hizo abandonar la carrera.

Al año siguiente, en el 2014 cuando se unió a Force India tampoco pudo terminar. En aquella ocasión un toque con su compañero Jenson Button lo dejó fuera de la pista justo al inicio de la carrera.

En el 2024, un choque contra Kevin Magnussen, dejó fuera a Checo Pérez en la primera vuelta, justo en la arrancada. El RB20 quedó completamente destruido, afortunadamente el piloto salió por su propio pie, aunque no pudo completar la carrera.

Checo tras el choque con Magnussen / Fotografía @f1

Los números de Checo Pérez en Mónaco

De las 12 participaciones que Checo registra en el Gran Premio de Mónaco, tiene una victoria, un tercer lugar, una carrera perdida, tres DNF y contando los podios, ha terminado en zona de puntos en solo cuatro ocasiones.

Podemos decir que su peor resultado fue en el 2011, porque lo grave del accidente y que lo tuvo varios días en observación y sin duda, su mejor resultado fue la victoria del 2022.

Temporada Equipo Resultado 2011 Sauber No corrió 2012 Sauber 11º lugar 2013 McLaren DNF 2014 Force India DNF 2015 Force India 7º lugar 2016 Force India 3º lugar 2017 Force India 13º lugar 2018 Force India 12º lugar 2019 Racing Point 12º lugar 2020 —— ——- 2021 Red Bull 4º lugar 2022 Red Bull 1º lugar 2023 Red Bull 16º lugar 2024 Red Bull DNF 2025 ——- Sin equipo

Checo regresa al Principado ahora de la mano de Cadillac; puede que no esté tan cerca de la victoria como en años anteriores, pero seguramente hará todo lo posible para conseguir un buen resultado.