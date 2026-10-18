Lo que necesitas saber: Christian Horner fue despedido en Londres, días después del GP de Gran Bretaña 2025

Christian Horner ha estado bastante activo en los medios de comunicación gracias al lanzamiento de su libro ‘Drive’, de modo que ha dado entrevistas en las cuales ha dejado detalles sobre sus últimas temporadas en Red Bull, sus diferencias con Helmut Marko y su despido, el cual legó después del Gran Premio de Gran Bretaña, el 9 de julio.

Esta vez, Honer apareció en el podcast Up to Speed y High Performance, en los cuales aseguró que al interior de Red Bull nadie esperaba su despido, de modo que el día en que comunicó su salida, los trabajadores de la fábrica en Milton Keynes pensaron que se anunciaría la salida de Max Verstappen. “Todos pensaban que iba allí para decir que Max se marchaba. La salta estaba a reventar… fue emotivo”.

Christian Horner en entrevista

La eposa de Christian Horner intuía el despido en Red Bull

Christian Horner está casado con una de las integrantes de las Spice Girls, Geri Halliwell, con quien solía acompañarse de vez en cuando en el paddock, y explicó en el podcast fue ella quien le hizo saber que ya intuía su despido.

Geri le hizo algunos comentarios al respecto durante el Gran Premio de Austria, la casa de Red Bull, una semana antes de que su despido se concretara

“Geri me comentó en el GP de Austria que se notaba algo diferente. Me dijo: ‘Creo que va a pasar algo. Creo que ya no te quieren, que no te valoran. Sabía que tenía razón, pero no quería oírlo”, indicó en a High Performance.

Christian Horner y su esposa Geri / IG

Un año antes, Horner había sido acusado por conducta inapropiada contra una de las trabajadoras de la escudería, situación de la cual salió bien librado, en parte gracias a su pareja. “Estoy casado con una mujer muy conocida y el apoyo de Geri durante ese periodo fue fenomenal. Lo superamos”.

“En esa primera etapa de 2024, por supuesto, hubo muchísimo revuelo, pero descubres quiénes son tus amigos y también aprendes mucho sobre ti mismo. Así que, obviamente, fue muy, muy difícil”, comentó a indicó a Up to Speed

Horner relata como fue su despido de Red Bull en Londres

Después del Gran Premio de Gran Bretaña, Horner fue citado en Londres. Aseguró que le hicieron creer que era citado a una junta relacionada con temas de marketing, pero en realidad ya lo esperaba Recursos Humanos con la pluma azul.

“Me llegó un mensaje que decía: Queremos charlar un rato, ¿puedes venir a vernos a Londres?. Se le dio un aire de reunión de marketing. Pero en cuanto llegué supe lo que me esperaba. Entré en la sala. Allí estaban Helmut, Oliver Mintzlaff y el director de Recursos Humanos. En cuanto ves a ese grupo, ya lo sabes”, dijo a High Performance.

“Me di cuenta de que todos se sentían muy incómodos con el tema y, en poco tiempo, ese fue el final de mi etapa en Red Bull. Se acabó. Me dijeron que, desde el punto de vista operativo, querían tomar un rumbo diferente. Simplemente me pareció que el momento era extraño desde mi perspectiva”, dijo.

Christian Horner narra su despido de Red Bull / Mexsport

La relación entre Helmut Marko y Christian Horner

Pese al buen momento deportivo de Red Bull entre 2023 y 2024, Christian Horner reveló que la escudería comenzaba a desmoronarse internamente. Las luchas por el poder eran claras y el equipo estaba dividido en el bando de Horner y el de Helmut Marko, con quien no ha vuelto a conversar desde el día del despido de Christian.

“Ya no tengo ninguna relación con Helmut Marko. Ni siquiera me dio el pésame cuando el año pasado murió mi expareja, la madre de mi hija”.

Helmut Marko en su etapa en Red Bull / Mexsport

“Aquello fue una falta de clase por su parte. ¿El último contacto que tuve con él? En mi último día en Red Bull: nos sentamos en mi oficina y nos dimos la mano al final… Me dolió que se esforzara tanto por conseguir mi despido”, comentó Horner.

A Helmut Marko también ya le dieron las gracias en Red Bull y por lo que se ve, Christian Horner seguirá soltando chismecito en los próximos días.