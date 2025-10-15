Lo que necesitas saber: El Gran Premio de Estados Unidos será el domingo 19 de octubre a las 13:00 hrs, tiempo de México.

El Gran Premio de Estados Unidos tendrá un show previo a la carrera y no cualquier show, uno musical. Mientras los autos salen de sus garajes un cantante de música country se encargará de ‘entretener’ a los fans de la velocidad.

Y ojo, porqué si no les gusta la idea van a tener que soportarla una carrera más, pues además de Austin en Las Vegas también tendremos otro show pre carrera, aunque con un nuevo artista.

Seguramente esa nueva idea no les va a gustar a todos, menos porque últimamente vemos más show fuera de pistas que dentro y pareciera que lo menos importante es lo deportivo.

Carlos Sainz y Charles Leclerc en el Gran Premio de Estados Unidos (2023) / Fotografía @f1

Show pre carrera en el Gran Premio de Estados Unidos

El show de la Fórmula 1 lleva por nombre ‘Grid Gigs’. Y la idea principal es que un artista cante algunas canciones mientras los autos salen del garaje y llegan hasta la pista.

Un recorrido corto e interesante, pero que según la F1 era necesario ‘animar’ un poco más. Por eso decidieron implementar un pequeño espectáculo. Y como a diferencia de otros deportes no pueden hacerlo al medio tiempo (porqué no tienen) les toca hacerlo al principio.

Aunque si lo analizamos bien, ya tienen un show post carrera en cada una de las fechas al que suele irle muy bien. No queremos ser aguafiestas, pero parece un poco exagerado tener otro show previo.

Los Ángeles Azules en el México GP del 2024 / Fotografía OCESA

“En Austin, la actuación de Drake marcará el inicio de los preparativos de la carrera, saliendo a la parrilla para entretener a los fanáticos en las gradas y en casa, justo antes de que los pilotos abandonen sus garajes para dirigirse a la pista“. Se lee en el comunicado de la F1.

Y pues ya que andamos en eso de los shows, acá les dejamos al cantante que actuará en Austin. Para que preparen botas, sombrero y disfruten de la música country.

No se preocupen, al menos esto no le ‘quitará’ tiempo a la carrera, ya que será durante y por ahora solo se aplicará en Austin y Las Vegas, dos de las tres carreras en Estados Unidos. Aunque no les podemos garantizar que serán las únicas, pues en caso de funcionar se podría volver algo recurrente.

En Singapur vimos algo similar al ‘Grid Gigs’ con Singapur, Mel C, ex integrante de las Spice Girl, quien tuvo una breve actuación previa a la carrera.

¿Les gustaría ver algo así en el Gran Premio de México? ¿A qué artista llevarían?